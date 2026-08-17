Νυχτερινή πυρκαγιά σε δάσος του Καρπενησίου

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυδο του δήμου Καρπενησίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 21:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.