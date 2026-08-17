Νυχτερινή πυρκαγιά σε δάσος του Καρπενησίου
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Λαγόξυδο του δήμου Καρπενησίου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 21:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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