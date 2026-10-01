Αχαρνών: Παράσυρση πεζού από Ι.Χ. στη Φιλαδελφείας

Οδηγός ΙΧ παρέσυρε πεζό στην οδό Φιλαδελφείας στην Αχαρνών, προκαλώντας αυξημένη κίνηση στο σημείο

Σωτήρης Σκουλούδης

Αχαρνών: Παράσυρση πεζού από Ι.Χ. στη Φιλαδελφείας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Είναι το δεύτερο περιστατικό παράσυρσης στην Αχαρνών την ίδια ημέρα, μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με 12χρονο ποδηλάτη.
  • Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για ιατρική φροντίδα.
  • Ο 41χρονος μοτοσικλετιστής που προκάλεσε τη σύγκρουση συνελήφθη και βρέθηκε θετικός σε έλεγχο αλκοόλης με αποτέλεσμα 0,55.
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Οδηγός ΙΧ παρέσυρε πεζό στην οδό Φιλαδελφείας, στην Αχαρνών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 στο ύψος της συμβολής της οδού Φιλαδελφείας με την οδό Φιλοκλέους.

Στο σημείο έχει προκληθεί αυξημένη κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό παράσυρσης μέσα στην ίδια ημέρα καταγράφεται στην Αχαρνών, καθώς νωρίτερα προηγήθηκε παράσυρση με έναν 12χρονο ποδηλάτη να τραυματίζεται ελαφρά έπειτα από σύγκρουση με μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών, στο ύψος του αριθμού 130. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 41χρονος μοτοσικλετιστής κινούνταν από την πλευρά της Αθήνας προς τα Πατήσια, όταν συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 12χρονος, την ώρα που ο ανήλικος επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 41χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Κατά τον έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε, το αποτέλεσμα ήταν 0,55.

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