Αχαρνών: 41χρονος μοτοσικλετιστής παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε

Snapshot Συνελήφθη 41χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη στην οδό Αχαρνών και εγκατέλειψε το σημείο.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του αριθμού 130, όταν ο ανήλικος διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα.

Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για ιατρική φροντίδα.

Ο οδηγός είχε αλκοόλ στο αίμα με μέτρηση 0,55 κατά τον έλεγχο των Αρχών.

Ο 41χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 41χρονου μοτοσικλετιστή προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με έναν 12χρονο ποδηλάτη στην οδό Αχαρνών και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να αποχώρησε από το σημείο χωρίς να παραμείνει για να συνδράμει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αχαρνών 130. Ο 41χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του από την πλευρά της Αθήνας προς τα Πατήσια, όταν συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 12χρονος, την ώρα που ο ανήλικος επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο 41χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές. Κατά τον έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε, το αποτέλεσμα ήταν 0,55.