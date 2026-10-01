Θρίλερ σε στρατόπεδο της Πολωνίας από μυστηριώδης δέμα: Τρία άτομα στο νοσοκομείο όταν το άνοιξαν

Οι αρχές της Πολωνίας έστειλαν στο σημείο μια ειδική ομάδα για χημικούς, βιολογικούς, ραδιολογικούς και πυρηνικούς κινδύνους (CBRN), η οποία εξέτασε το άγνωστο περιεχόμενο του δέματος

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Θρίλερ σε στρατόπεδο της Πολωνίας από μυστηριώδης δέμα: Τρία άτομα στο νοσοκομείο όταν το άνοιξαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού άνοιξαν ένα μυστηριώδες δέμα σε στρατιωτικό αρχηγείο στην Πολωνία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
  • Το δέμα, που στάλθηκε από τη Γερμανία, περιείχε μια κάρτα ποστάλ και δεν βρέθηκε να περιέχει χημικές, βιολογικές ή ραδιολογικές ουσίες μετά από έλεγχο ειδικής ομάδας CBRN.
  • 130 άτομα εκκενώθηκαν από το στρατιωτικό αρχηγείο και τέσσερα άτομα τέθηκαν προληπτικά σε καραντίνα.
  • Ο στρατός της Πολωνίας επιβεβαίωσε ότι οι τρεις νοσηλευθέντες πήραν σύντομα εξιτήριο χωρίς σημάδια δηλητηρίασης.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία και την προετοιμασία της Πολωνίας για πιθανές αεροπορικές επιθέσεις.
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Συναγερμός σήμανε σε στρατιωτικό αρχηγείο στην Πολωνία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία το πρωί της Πέμπτης, αφού τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο αφότου άνοιξαν ένα δέμα, το οποίο περιείχε μια κάρτα ποστάλ. 130 ακόμη άτομα έχουν εκκενώσει το αρχηγείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δέμα, το οποίο στάλθηκε από την Γερμανία και παραδόθηκε στη βάση της Στρατιωτικής Αστυνομίας στην πόλη Nowa Dęba, περίπου 70 μίλια από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν φαινόταν να περιέχει κάποια τοξική ουσία.

Παρόλα αυτά, δύο αξιωματικοί και ένας πολίτης που εργάζονταν στο στρατιωτικό αρχηγείο παρουσίασαν ερεθισμό στα χέρια και στο πρόσωπό τους, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο. Άλλα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν παρουσίασαν συμπτώματα τέθηκαν σε καραντίνα προληπτικά.

Οι αρχές της Πολωνίας έστειλαν στο σημείο μια ειδική ομάδα για χημικούς, βιολογικούς, ραδιολογικούς και πυρηνικούς κινδύνους (CBRN), η οποία εξέτασε το άγνωστο περιεχόμενο του δέματος.

Αρχικά υπήρξαν ανησυχίες ότι το στρατιωτικό αρχηγείο ενδέχεται να στοχοποιήθηκε λόγω της εγγύτητάς της στο στρατόπεδο Jomsborg, όπου εκπαιδεύονται στρατιώτες της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο στρατός της Πολωνίας επιβεβαίωσε ότι το δέμα δεν ήταν επικίνδυνο με ανακοίνωσή του. «Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν προσεκτικών εξετάσεων, το δέμα δεν περιείχε χημικές, βιολογικές ή ραδιολογικές ουσίες. Δύο αξιωματικοί και ένας πολίτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και πήραν εξιτήριο σύντομα, καθώς οι εξετάσεις δεν έδειξαν σημάδια δηλητηρίασης».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση της Πολωνίας άρχισε να διανέμει οδηγίες στους πολίτες για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που σημειωθούν αεροπορικές επιθέσεις, εν μέσω φόβων ότι η Ρωσία θα επιτεθεί.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για πιθανές υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας.

Ίδιες προειδοποιήσεις έχουν εκδώσει και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας, της Λετονίας, της Εσθονίας και της Λιθουανίας.

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