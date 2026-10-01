Άνω Λιόσια: Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα ζητάω για την πράξη μου, λέει ο πατέρας που τη χτύπησε
Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αλλά όχι απευθείας από την εκπαιδευτικό
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- Ο πατέρας που χτύπησε την εκπαιδευτικό στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων παραδέχθηκε την πράξη του ως λανθασμένη.
- Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αλλά όχι απευθείας από την εκπαιδευτικό.
- Η επίθεση προκάλεσε έντονη αντίδραση και αλγεινή εντύπωση στο κοινό.
- Η διευθύντρια του σχολείου δέχτηκε κριτική για τον τρόπο που απευθυνόταν στα παιδιά πριν το περιστατικό.
«Μισή» ήταν η «συγγνώμη» του πατέρα του κοριτσιού που φοιτά στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων και ο οποίος χτύπησε την εκπαιδευτικό, σ' ένα βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, τόσο για τον τρόπο που απευθυνόταν η διευθύντρια στα παιδιά, όσο και για τον προπηλακισμό και τον ξυλοδαρμό της.
Ο καθ' ομολογίαν δράστης της επίθεσης, ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφέρεται στο τι προηγήθηκε της επίθεσης κατά της εκπαιδευτικού.
Παραδέχθηκε ότι ήταν λανθασμένη η αντίδρασή του, δηλαδή ο ξυλοδαρμός της και ζήτησε «συγγνώμη» για την πράξη του, κι όχι από την ίδια...
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την «απολογία» του
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