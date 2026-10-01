Υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα: Υπό δοκιμή θεραπεία βελτιώνει την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου

Σημαντική αποτελεσματικότητα και βελτίωση στην επιβιώση χωρίς εξέλιξη της νόσου δείχνουν τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης Φάσης 3 

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα: Υπό δοκιμή θεραπεία βελτιώνει την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου
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  • Η κλινική μελέτη Φάσης 3 CERVINO έδειξε ότι το διειδικό αντίσωμα etentamig βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και το ποσοστό ανταπόκρισης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.
  • Το etentamig πέτυχε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 74% και μείωση κατά 60% του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου σε σύγκριση με τις τυπικές διαθέσιμες θεραπείες.
  • Το φάρμακο παρουσίασε διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας με χαμηλά ποσοστά συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών και θανατηφόρων λοιμώξεων, με χορήγηση κάθε τέσσερις εβδομάδες.
  • Η δοσολογία και το προφίλ ασφάλειας του etentamig ενδέχεται να επιτρέψουν τη χρήση του σε ευρύ φάσμα θεραπευτικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης της εξωνοσοκομειακής φροντίδας.
  • Το etentamig δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές και βρίσκεται υπό διερεύνηση.
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Θετικά αποτελέσματα ανακοίνωσαν οι ερευνητές της κλινικής μελέτης Φάσης 3 CERVINO, για ένα υπό διερεύνηση φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο βελτίωσε σημαντικά το ποσοστό ανταπόκρισης και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.

Πρόκειται για ένα διειδικό αντίσωμα που ενεργοποιεί τα Τ-κύτταρα δεύτερης γενιάς που στοχεύει το BCMA (BCMA × CD3), έναντι τυπικών διαθέσιμων θεραπειών (SAT) σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM), οι οποίοι είχαν εκτεθεί σε τρεις κατηγορίες θεραπείας: αναστολέα πρωτεασώματος, ανοσοτροποποιητικό φάρμακο και μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του CD38. Η μελέτη πέτυχε και τα δύο κύρια καταληκτικά σημεία: το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS). Τα πλήρη αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε συνεδρία ολομέλειας στην 23η Ετήσια Συνάντηση της International Myeloma Society, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23–26 Σεπτεμβρίου 2026, στη Γλασκόβη της Σκωτίας.

Κατά την ημερομηνία αποκοπής των δεδομένων, στη μελέτη Φάσης 3 CERVINO είχαν συμπεριληφθεί 393 ασθενείς, οι οποίοι είχαν λάβει διάμεσο αριθμό τριών προηγούμενων γραμμών θεραπείας. Με διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 11,4 μήνες, το υπό δοκιμή φαρμακευτικό προϊόν (etentamig) παρουσίασε στατιστικά σημαντική και κλινικά ουσιαστική αποτελεσματικότητα, με διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, πέτυχε σημαντικά υψηλότερο συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR, 74%) και μείωση κατά 60% του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου (επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, λόγος κινδύνου 0,40) σε σύγκριση με τυπικές διαθέσιμες θεραπείες που επιλέχθηκαν από τον ερευνητή. Επίσης, παρουσίασε χαμηλά ποσοστά συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) και θανατηφόρων λοιμώξεων, με μηνιαία χορήγηση (Q4W) από την έναρξη, μετά από μία μόνο δόση σταδιακής αύξησης. Το δοσολογικό σχήμα και το κλινικό προφίλ του ενδέχεται να προσφέρουν μια διαφορετική θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς και τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Τα αποτελέσματα, επίσης, υποστηρίζουν τη δυνατότητά του, να επιτρέψει τη θεραπεία σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων, συμπεριλαμβανομένης της εξωνοσοκομειακής φροντίδας.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών στο Atrium Health Levine Cancer Institute και ερευνητής της μελέτης CERVINO, Δρ Peter Voorhees, εξήγησε πως «σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών, οι οποίοι είχαν λάβει εκτεταμένη προηγούμενη θεραπεία και είχαν εκτεθεί σε τρεις κατηγορίες θεραπείας, το etentamig πέτυχε κλινικά ουσιαστικές βελτιώσεις στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου και στα ποσοστά ανταπόκρισης, παράλληλα με ένα διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας που χαρακτηριζόταν κυρίως από χαμηλού βαθμού σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών. Σε συνδυασμό με τον τρόπο χορήγησης και το δοσολογικό του σχήμα, τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τον ρόλο του etentamig ως θεραπευτική επιλογή διειδικού αντισώματος που στοχεύει το BCMA για ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, με δυνατότητα παροχής πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών πλαισίων, πέρα από τα εξειδικευμένα θεραπευτικά κέντρα και σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον».

Παρότι τα διειδικά αντισώματα που στοχεύουν το BCMA και οι θεραπείες με CAR-T έχουν μετασχηματίσει τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος, η υιοθέτησή τους παραμένει περιορισμένη λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως το CRS, η νευροτοξικότητα και οι λοιμώξεις, καθώς και λόγω της ανάγκης για εξειδικευμένη παρακολούθηση και θεραπευτική υποδομή. Αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να περιορίζουν την πρόσβαση πολλών ασθενών, ιδιαίτερα σε δημόσιες δομές υγείας. Καθώς η νόσος υποτροπιάζει και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται ολοένα περισσότερο, υπάρχει σημαντική ανεκπλήρωτη ανάγκη για πρόσθετες θεραπευτικές επιλογές σε ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών πλαισίων.

«Τα αποτελέσματα της Φάσης 3 CERVINO υποστηρίζουν την επιστημονική προσέγγιση που βρίσκεται πίσω από το etentamig και καταδεικνύουν την αξία του σχεδιασμού θεραπειών που αντιμετωπίζουν τόσο τη βιολογία του πολλαπλού μυελώματος όσο και τις πρακτικές ανάγκες των ασθενών και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, μέσω ενός διαχειρίσιμου προφίλ ασφάλειας, ενός εύχρηστου δοσολογικού σχήματος και της δυνατότητας θεραπείας σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον», δήλωσε ο Daejin Abidoye, M.D., αντιπρόεδρος και επικεφαλής του θεραπευτικού τομέα της ογκολογίας, των συμπαγών όγκων και της αιματολογίας στη φαρμακευτική εταιρεία AbbVie. «Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στο etentamig και στην ευρύτερη στρατηγική μας για το πολλαπλό μυέλωμα, η οποία διερευνά συμπληρωματικούς ενεργοποιητές Τ-κυττάρων, στοχευμένα μικρά μόρια και ορθολογικούς συνδυασμούς που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν διακριτούς μηχανισμούς της νόσου και τις ανάγκες των ασθενών σε βάθος χρόνου» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι το υπό διερεύνηση φαρμακευτικό προϊόν, δεν έχει εγκριθεί για χρήση από τις ρυθμιστικές αρχές, παγκοσμίως.

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