Πολλαπλούν μυέλωμα: 600 άτομα ετησίως στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται με την αιματολογική κακοήθεια

Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μια αιματολογική κακοήθεια που ανήκει στις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και αφορά στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κλωνικών πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών, με αποτέλεσμα να προκαλούν αναιμία και να παράγουν μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη, η οποία δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των νεφρών.

Ο μήνας Μάρτιος είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση για το Πολλαπλούν Μυέλωμα (March Myeloma Action Month) με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ιδρύματος για το Μυέλωμα (IMF). Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στη χώρα μας διαγιγνώσκονται ετησίως περίπου 600 ασθενείς που πάσχουν από αυτή τη χρόνια νόσο. Καταρρίπτοντας τους μύθους και μειώνοντας το στίγμα, στόχος είναι η ενίσχυση της κατανόησης και της υποστήριξης των ατόμων και των οικογενειών που παλεύουν με αυτή την ασθένεια.

Η ζωή με το μυέλωμα συνεπάγεται διάφορες προκλήσεις, τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές. Συμπτώματα όπως ο πόνος στα οστά, η κόπωση και η ευαισθησία σε λοιμώξεις μπορούν να διαταράξουν σημαντικά την καθημερινή ζωή. Επιπλέον, η μακροχρόνια λήψη πολύπλοκων θεραπευτικών σχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της στοχεύουσας θεραπείας, της ανοσοθεραπείας, της χημειοθεραπείας και της αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μυελού των οστών, υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρά συστήματα υποστήριξης των ασθενών και των φροντιστών τους. Η έγκαιρη ανίχνευση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση του πολλαπλού μυελώματος. Η τακτική παρακολούθηση πρώιμων καταστάσεων όπως η ασυμπτωματική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας και το ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα, καθώς και η ευαισθητοποίηση για τα συμπτώματα της νόσου μπορούν να οδηγήσουν σε έγκαιρη διάγνωση και βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Κέντρο αναφοράς η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών

Η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αποτελεί κέντρο αναφοράς με παγκόσμια αναγνώριση. Στελεχώνεται από τους: Διευθυντή και Καθηγητή Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας Μελέτιο Αθανάσιο (Θάνο) Δημόπουλο, Καθηγητή Αιματολογίας Ευάγγελο Τέρπο, Καθηγητή Θεραπευτικής-Ογκολογίας Ευστάθιο Καστρίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβριατοπούλου, Επιμελήτρια ΕΣΥ Μαγδαληνή Μήγκου, Επιμελητή ΕΣΥ Ευάγγελο Ελευθεράκη – Παπαϊακώβου, Επιστημονικό Συνεργάτη Δρ. Νικόλαο Κανέλλια, Επιστημονικό Συνεργάτη Κωνσταντίνο Γιάννακα και Επιστημονική Συνεργάτιδα Ερασμία Μπουτάκογλου και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα κατά του πολλαπλού μυελώματος, με μια σειρά από κλινικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν νεότερες και καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις τόσο για ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα όσο και για ασθενείς των οποίων η νόσος είναι σε υποτροπή. Στην Μονάδα εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι Παθολογικής Ογκολογίας, Αιματολογίας και Εσωτερικής Παθολογίας, καθώς και φοιτητές του 8ου έως 12ου 6μήνου της Ιατρικής Σχολής.

Στα 30 χρόνια λειτουργίας της, τα στελέχη της Μονάδας έχουν δημοσιεύσει πάνω από 2600 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά που αφορούν στο νόσημα αυτό. Aπό αυτές τις εργασίες, οι 200 έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά υψηλού κύρους, με μεγάλο συντελεστή απήχησης, όπως τα New England Journal of Medicine, Lancet, Cell, Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology, JAMA, Annals of Oncology και Blood. Αφορούν μελέτες που έχουν αλλάξει τον τρόπο χειρισμού των πλασματοκυτταρικών νεοπλασιών και έχουν οδηγήσει σε πληθώρα εγκρίσεων νέων φαρμάκων για την αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος. Λόγω του ερευνητικού έργου των στελεχών της, η Μονάδα κατατάσσεται πέμπτη στη διεθνή κατάταξη "Expertscape" των σημαντικότερων κέντρων παγκοσμίως τόσο στον τομέα του πολλαπλού μυελώματος όσο και της αμυλοείδωσης και της μακροσφαιριναιμίας Waldenström. Ο δε Διευθυντής της Κλινικής Θάνος Δημόπουλος λαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη "Expertscape" στον τομέα των πλασματοκυτταρικών νεοπλασμάτων.

Τα τελευταία 20 έτη η Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών έχει αναπτύξει μια εξειδικευμένη μονάδα διεξαγωγής κλινικών μελετών που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και συμμετέχει ενεργά στις εγκριτικές διαδικασίες όλων των νεότερων θεραπευτικών συνδυασμών. Η Μονάδα κατέχει από τον Ιούλιο του 2012 πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 για «θεραπευτικές, νοσηλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες σε επίπεδο βραχείας νοσηλείας, διεξαγωγή κλινικών μελετών και μεταφραστική έρευνα» γεγονός που αποτυπώνει το υψηλής ποιότητας ερευνητικό κλινικό έργο που διεξάγεται. Από το 1993 έως σήμερα έχουν διεξαχθεί περισσότερες από 500 κλινικές δοκιμές όλων των φάσεων στη Μονάδα και οι περισσότερες αφορούν στο πολλαπλούν μυέλωμα. Συνολικά έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 5000 ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα. Μέσω της συμμετοχής τους σε κλινικές μελέτες, οι ασθενείς μας έχουν πρόσβαση σε νέους παράγοντες προτού αυτοί λάβουν έγκριση και είναι διαθέσιμοι στην καθημερινή κλινική πρακτική. Στη δεδομένη χρονική στιγμή περισσότεροι από 700 ασθενείς με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες συμμετέχουν σε κλινικά πρωτόκολλα της Μονάδας.

