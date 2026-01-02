Τουρκία: Πέθανε από την πείνα βρέφος 2 μηνών - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

Συγκλονίζει την Τουρκία η τραγική μοίρα ενός μωρού μόλις 55 ημερών, το οποίο μία ολόκληρη οικογένεια το άφησε να πεθάνει από την πείνα.

Το μωρό, που γεννήθηκε στο Φατίχ στις 5 Νοεμβρίου με βάρος 3,2 κιλά, πέθανε 55 ημέρες αργότερα, καθώς διαπιστώθηκε ότι κανείς δεν το είχε ταΐσει για 3 μέρες.

Η μητέρα, ο πατέρας, η γιαγιά και ο παππούς συνελήφθησαν.

Ανατριχιαστικά είναι όσα αποκαλύπτονται από την κατάθεση της μητέρα του μωρού, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ: «Ο πατέρας μου άφηνε το μωρό να πεινάει σκόπιμα. Εγώ και ο σύζυγός μου θέλαμε να του δώσουμε γάλα, αλλά ο πατέρας μου μας εμπόδιζε και δεν του έδωσε γάλα για 3 ημέρες. Μου έλεγε "μην του δίνεις γάλα, άσ' το να πεθάνει". Ο πατέρας μου δεν ήθελε το μωρό από την αρχή και τελικά ήθελε να πεθάνει».

Στις 30 Δεκεμβρίου μία γυναίκα κάλεσε το τηλεφωνικό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 112 και ανέφερε ότι το 2 μηνών μωρό της δεν ανέπνεε και ήταν ακίνητο. Οι ιατρικές ομάδες που στάλθηκαν στο σπίτι μετά από ειδοποίηση διαπίστωσαν ότι το μωρό είχε πεθάνει.

Στην έρευνα που ξεκίνησε αφού ο θάνατος του μωρού κρίθηκε ύποπτος, διαπιστώθηκε ότι το μωρό γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης με βάρος 3,2 κιλών και πήρε εξιτήριο στις 7 Νοεμβρίου. Διαπιστώθηκε ότι το βάρος του μωρού, που πέθανε 55 ημέρες μετά τη γέννησή του, μειώθηκε στα 2 κιλά και παρουσίαζε κατάρρευση στην κοιλιακή χώρα.

Η μητέρα γνώρισε τον πατέρα του παιδιού μέσω των social και από την κατάθεσή της προκύπτει, ότι η εγκυμοσύνη της ήταν ανεπιθύμητη, τόσο από τον σύντροφό της, όσο και από τους γονείς της, ενώ καθόλη τη διάρκεια δεν εμφανίστηκε, παρά μόνο μετά τον τοκέτο, ενώ όσο έμεινε στο νοσοκομείο την φρόντιζε ο πατέρας της.

Το μωρό μου ήταν στην εντατική, επειδή γεννήθηκε πρόωρα.

Στη συνέχεια επέστρεψαν όλοι μαζί στο σπίτι, όπου η μητέρα ισχυρίζεται ότι το τάιζε τακτικά και η τελευταία φορά που το είδε ζωντανό ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2025, γύρω στις 11:00 το πρωί.

Μαζί μου ήταν ο σύζυγός μου και ο πατέρας μου. Γύρω στις 11:00 προσπάθησα να ταΐσω το μωρό ενώ ήταν ξύπνιο, αλλά δεν ήπιε το γάλα. Επειδή δεν είχε φάει γάλα για 3 ημέρες, δεν το πίεσα και το άφησα. Γύρω στις 14:00 το μωρό σταμάτησε να αναπνέει. Ο σύζυγός μου παρατήρησε ότι το παιδί δεν αναπνέει. Δεν κάναμε καμία παρέμβαση και όταν η αναπνοή του μωρού σταμάτησε εντελώς, το αφήσαμε στο κρεβάτι. Αφού διαπιστώσαμε ότι το μωρό είχε πεθάνει, το αφήσαμε στο κρεβάτι του πατέρα μου. Στη συνέχεια, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε. Όταν ρώτησα τον πατέρα μου γιατί δεν καλέσαμε ασθενοφόρο, μου απάντησε ότι δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή και ότι θα καλέσω όταν έρθει η ώρα.

Ο πατέρας μου, αφού τελείωσε το βραδινό του γεύμα και την προσευχή του, είπε να καλέσουμε ασθενοφόρο γύρω στις 8 το βράδυ».