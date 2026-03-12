Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μπέτις, Τσέλιε - ΑΕΚ, EuroLeague και Καραλή

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Μπέτις για το Europa League, ΤσέλιεΑΕΚ για το Conference League, αλλά και αυτές για την EuroLeague, ΜονακόΟλυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTORΖαλγκίρις Κάουνας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η μάχη που θα δώσει ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells

01:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA

04:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντένβερ Νάγκετς – Χιούστον Ρόκετς NBA

10:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

13:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Mondo Classic 2026

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Ρόμα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Άστον Βίλα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Πόρτο UEFA Europa League

19:45 ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Μπέτις UEFA Europa League

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

20:00 Novasports 4HD Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις

21:00 Novasports 3HD Ντουμπάι – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Euroleague

22:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells

22:00 Novasports 5HD Παρί – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκενκ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Λιόν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Τένις

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League

