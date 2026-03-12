Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μπέτις, Τσέλιε - ΑΕΚ, EuroLeague και Καραλή
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.
Οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Μπέτις για το Europa League, Τσέλιε – ΑΕΚ για το Conference League, αλλά και αυτές για την EuroLeague, Μονακό – Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR – Ζαλγκίρις Κάουνας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η μάχη που θα δώσει ο Εμμανουήλ Καραλής με τον Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
01:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Indian Wells
01:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA
04:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντένβερ Νάγκετς – Χιούστον Ρόκετς NBA
10:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
13:30 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Ανδρών
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Mondo Classic 2026
19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπολόνια – Ρόμα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Σάμσουνσπορ – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Πόρτο UEFA Europa League
19:45 ANT1, COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Μπέτις UEFA Europa League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
20:00 Novasports 4HD Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις
21:00 Novasports 3HD Ντουμπάι – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Αναντολού Εφές Euroleague
21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια Euroleague
22:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Indian Wells
22:00 Novasports 5HD Παρί – Βιλερμπάν Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκενκ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Θέλτα – Λιόν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Τένις
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League