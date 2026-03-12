Ηράκλειο: Καμένα Ευαγγέλια και εικόνες από τη φωτιά σε κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε τόσο στο εσωτερικό του καταστήματος όσο και σε προϊόντα η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως στο Ηράκλειο.

Όπως θα δείτε στις εικόνες του neakriti.gr που ακολουθούν, προσευχητάρια, ψαλτήρια και ιερά Ευαγγέλια υπέστησαν σοβαρές φθορές από τη φωτιά και τους καπνούς. Παράλληλα μπορείτε να διακρίνεται καμένες εικόνες αλλά και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/3), προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο.

Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά το κατάστημα ήταν κλειστό, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το πώς ξεκίνησε η φωτιά.

