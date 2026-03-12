Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός
Οι αναβάτες διακομίσθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο οδηγών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας οδηγός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
