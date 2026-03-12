Στον Θεό το 200 απόδοση του Παναθηναϊκού για την πρόκριση, δώρο το 50 της ΑΕΚ!

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις με έναν και μοναδικό στόχο, να βρεθούν στα προημιτελικά των διοργανώσεων.

Στο πρώτο χρονικό παιχνίδι των ελληνικών ομάδων, οι «πράσινοι» φιλοξενούν στο ΟΑΚΑ την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος στην Ευρώπη μετρώντας τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Η πρόκριση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν έδωσε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στο «τριφύλλι» που θέλει να κάνει την υπέρβαση στη διοργάνωση.

Στο πρωτάθλημα άλλωστε μετά τη νίκη στη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό με 4-1, «κλείδωσε» τη θέση του στην πρώτη τετράδα και εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή για τη νέα σεζόν.

Με τέσσερις σερί νίκες στη Super League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις έχοντας πίστη σε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο άσος προσφέρεται στο 3.70 στη Novibet.

Οι «πράσινοι» έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετές απουσίες καθώς είναι τιμωρημένοι οι Μπακασέτας, Τουμπά και Χάβι Ερνάντεθ, ενώ είναι τραυματίες οι Πάλμερ Μπράουν, Ντέσερς και Κώτσιρας.

Αυτός που δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση είναι ο Αντρέας Τεττέη. Ο Έλληνας φορ μπορεί να μην σκόραρε απέναντι στον Λεβαδειακό, μοίρασε όμως δύο ασίστ και είχε μία πολύ καλή παρουσία. Το να βρει δίχτυα με αντίπαλο την Μπέτις είναι σε απόδοση 3.60 στη Novibet.

Από την άλλη η ομάδα της Ανδαλουσίας δεν βιώνει και την καλύτερη της περίοδο. Την Κυριακή γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Χετάφε, σε μία αναμέτρηση βέβαια όπου ο κόουτς Πελεγκρίνι προχώρησε σε εκτεταμένο rotation.

Η προσοχή της Μπέτις είναι στις δύο αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό και δείχνει πόσο θέλει να προχωρήσει στη διοργάνωση.

Στη Σλοβενία η ΑΕΚ πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία να αντιμετωπίσει την Τσέλιε για τους «16» του Conference League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς είναι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και θέλει να φτάσει μακριά και στην Ευρώπη. Μπορεί στην πρεμιέρα της League Phase να γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε αλλά τα δεδομένα από τότε έχουν αλλάξει.

Η Ένωση είναι το φαβορί στο ζευγάρι και μπορεί να δείξει χαρακτήρα. Το 2 προσφέρεται σε απόδοση 2.04 στη Novibet.

Οι κιτρινόμαυροι πηγαίνουν πρακτικά πλήρεις στη Σλοβενία, καθώς εκτός έμειναν όσοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

Από την άλλη η Τσέλιε, σε σχέση με το πρώτο της ματς έχει «χάσει» τον αρχισκόρερ της, Φράνκο Κοβάσεβιτς, που πήρε μεταγραφή για τη Φερεντβσάρος αλλά και τον προπονητή της, Άλμπερτ Ριέρα που ανέλαβε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η αποστολή της τώρα είναι σαφώς πιο δύσκολη και το Νο Goal βρίσκεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

