Η συγκλονιστική διάσωση μελών του πληρώματος του Zefyros που χτυπήθηκε από ιρανικό drone στο Ιράκ

Snapshot Το δεξαμενόπλοιο Zephyros χτυπήθηκε από ιρανικό drone στα ανοικτά του λιμανιού της Βασόρας στο Ιράκ, αλλά τα 22 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Η επίθεση συνέβη ενώ το πλοίο πραγματοποιούσε μεταφορά φορτίου από πλοίο σε πλοίο εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων.

Η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση κατασβέστηκε με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων και λιμενικών αρχών.

Το Zephyros ανήκει στην εταιρεία Benetech Shipping Sa, με έδρα τη Βούλα και ιδιοκτήτες τους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ.

Εκτός από το Zephyros, και το δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu δέχθηκε επίθεση στην ίδια περιοχή.

Βίντεο από την διάσωση των μελών του πληρώματος του πλοίου Zefyros που χτυπήθηκε από ιρανικό drone στα ανοικτά του λιμανιού της Βασόρας στο Ιράκ, κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Τα πλάνα δείχνουν το τάνκερ να έχει τυλιχθεί στις φλόγες από το χτύπημα, ενώ λίγη ώρα αργότερα πλησιάζει μια σωστική λέμβος, από την οποία αποβιβάζονται σε παραπλέον ρυμουλκό πλοίο που έσπευσε για να τους περισυλλέξει, οι ναυτικοί του Zephyros.

Φωτογραφίες και πλάνα από το Reuters, δείχνουν τα μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν από το δεξαμενόπλοιο καυσίμων Zephyros να στέκονται πάνω σε ένα ιρακινό πλοίο.

An oil tanker was struck off the coast of Basrah, Iraq ??



25 crew members have reportedly been rescued from the ship pic.twitter.com/XG7Z3OPjLZ — Aleph א (@no_itsmyturn) March 11, 2026

Ο γενικός διευθυντής της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, έσπευσε για να διαπιστώσει αν όλοι οι ναυτικοί εγκατέλειψαν το πλοίο. Οι ναυτικοί οδηγήθηκαν στο λιμάνι Φάου, στην Βασόρα.

Το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλέστηκε μια δήλωση του Κρατικού Οργανισμού Εμπορίας Πετρελαίου (SOMO) που επιβεβαιώνει ότι τα δεξαμενόπλοια Safesea Vishnu και Zefyros χτυπήθηκαν ενώ βρίσκονταν στην περιοχή φόρτωσης από πλοίο σε πλοίο εντός των ιρακινών χωρικών υδάτων.

Το πλοίο που ανήκει σε εταιρεία Κύπριων εφοπλιστών κι έχει έδρα την Αθήνα, είναι ένα από αυτά που χτυπήθηκαν από το Ιράν στο λιμάνι της Βασόρας στο Ιράκ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλήρωμα αποτελείται από 22 άτομα, υπήκοους Γεωργίας, κι άπαντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το συμβάν έγινε, όταν το πλοίο δέχθηκε πλήγμα από μη επανδρωμένο σκάφος, ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company.

Με τη συνδρομή πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών Αρχών που κινητοποιήθηκαν άμεσα, η πυρκαγιά στο σκάφος κατασβέστηκε.

UPDATE: 2 oil tankers are on fire after being attacked in the Persian Gulf off Iraq, according to Reuters. It's unclear who carried out the attack. pic.twitter.com/6pHBKn6zcv — BNO News Live (@BNODesk) March 11, 2026

Οι Κύπριοι Γεώργιος και Βασίλης Μιχαήλ οι ιδιοκτήτες

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το Zephyros, είναι η Benetech Shipping Sa, με έδρα τη Βούλα και ανήκει στους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ. Ο Βασίλης Μιχαήλ άρχισε να συνεργάζεται με την εταιρεία Benetech του αδελφού του Γιώργου, στην οποία τελικά έγινε και ο ίδιος συνέταιρος. Ο στόλος της Benetech αποτελείται από δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου.

