Μειωμένες οι θαλάσσιες ροές μεταναστών το 2026: Έφτασαν 41% λιγότεροι από την αρχή του έτους

Οι θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 41% το 2026, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.

Παρά την ανησυχία που προκαλεί η κλιμάκωση του πολέμου και η επιβαρυμένη κατάσταση στη Λιβύη, όπου παρατηρείται συσσώρευση πληθυσμών στα παράλια, η κυβέρνηση επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται αύξηση των θαλάσσιων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 11 Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 3.848 παράνομες θαλάσσιες αφίξεις. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 6.553 αφίξεις, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση της τάξης του 41%.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι, παρά τη μέχρι τώρα εικόνα, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή παρακολουθούνται στενά, ενώ υπογραμμίζουν ότι υπάρχει ετοιμότητα για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, σε περίπτωση που καταγραφεί έξαρση των ροών.

