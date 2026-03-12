Πόλεμος στο Ιράν: Σοβαρές καταστροφές σε μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Τουλάχιστον έξι μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η κλίμακα της καταστροφής έχει προκαλέσει οργή στο ιρανικό κοινό και ανησυχία μεταξύ διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με τους New York Times.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Κληρονομιάς του Ιράν, αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τα ιστορικά κέντρα του Ισφαχάν και της Τεχεράνης.

Στο Ισφαχάν, το Παλάτι Αλί Καπού, το παλάτι και το συγκρότημα πάρκων Chehel Sotoun, και το εμβληματικό Τζαμί Jameh με τα μοναδικά τιρκουάζ πλακάκια του υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Extensive destruction of "Chehel Sotoun" Palace and "Ali Qapu" after today's attack by the United States and the Zionist regime on #Isfahan



The age and history of these two buildings are older than the age of Israel. pic.twitter.com/s1ZOCrLCfp — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 9, 2026

Damage to the dome and vaults of the Jameh Abbasi Mosque ? due to an explosion



? The blast wave around Naqsh-e Jahan Square damaged part of the mosque’s tiles

? Cultural heritage experts are inspecting and documenting the damage

? A report on this incident will be sent to… pic.twitter.com/gjzjwRwwZu — RusWar (@ruswar) March 9, 2026

Στην Τεχεράνη, το Παλάτι Γκολεστάν υπέστη σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής της διάσημης Αίθουσας των Καθρεφτών.

⚡️BREAKING:



Iran has filed a formal complaint to UNESCO over damage to cultural heritage sites following US-Israeli strikes.



Tehran says the historic Golestan Palace, a UNESCO World Heritage site, and parts of the Grand Bazaar sustained major damage. pic.twitter.com/nqXDk5WjjK — Suppressed News. (@SuppressedNws1) March 3, 2026

Στην επαρχία Λορεστάν, μια επίθεση σε ένα διοικητικό κτίριο προκάλεσε ζημιές στο αρχαίο κάστρο Φαλάκ ολ-Αφλάκ και στα παρακείμενα κτίρια.

The main prayer complex, Valiasr Police Headquarters, the provincial IRGC headquarters beneath Falak-ol-Aflak Castle, the Sixty-Meter Nomadic IRGC Barracks, the Hosseinabad Hill Outpost, the 57th Shahid Beheshti Brigade Barracks, and the provincial IRGC barracks were all struck… pic.twitter.com/wf6bDsOQkv — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 8, 2026

Η UNESCO επιβεβαίωσε επίσημα τις ζημιές σε χώρους που βρίσκονται υπό την προστασία της και εξέφρασε βαθιά ανησυχία. Ο οργανισμός παρείχε εκ των προτέρων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των μνημείων για να αποκλείσει τυχόν τυχαία χτυπήματα, αλλά αυτό δεν απέτρεψε την τραγωδία.

Οι ιρανικές αρχές σημείωσαν ότι είχαν σημαδέψει τις τοποθεσίες με γαλάζιες σημαίες για πρόσθετη προστασία, αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν. Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν είχαν στοχεύσει μνημεία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους καταστροφής τοποθεσιών κοντά σε στρατιωτικούς ή διοικητικούς στόχους.

Διαβάστε επίσης