Πόλεμος στο Ιράν: Σοβαρές καταστροφές σε μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
Η UNESCO επιβεβαίωσε επίσημα τις ζημιές σε χώρους που βρίσκονται υπό την προστασία της και εξέφρασε βαθιά ανησυχία
Τουλάχιστον έξι μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.
Η κλίμακα της καταστροφής έχει προκαλέσει οργή στο ιρανικό κοινό και ανησυχία μεταξύ διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με τους New York Times.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Κληρονομιάς του Ιράν, αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τα ιστορικά κέντρα του Ισφαχάν και της Τεχεράνης.
Στο Ισφαχάν, το Παλάτι Αλί Καπού, το παλάτι και το συγκρότημα πάρκων Chehel Sotoun, και το εμβληματικό Τζαμί Jameh με τα μοναδικά τιρκουάζ πλακάκια του υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Στην Τεχεράνη, το Παλάτι Γκολεστάν υπέστη σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής της διάσημης Αίθουσας των Καθρεφτών.
Στην επαρχία Λορεστάν, μια επίθεση σε ένα διοικητικό κτίριο προκάλεσε ζημιές στο αρχαίο κάστρο Φαλάκ ολ-Αφλάκ και στα παρακείμενα κτίρια.
Η UNESCO επιβεβαίωσε επίσημα τις ζημιές σε χώρους που βρίσκονται υπό την προστασία της και εξέφρασε βαθιά ανησυχία. Ο οργανισμός παρείχε εκ των προτέρων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες των μνημείων για να αποκλείσει τυχόν τυχαία χτυπήματα, αλλά αυτό δεν απέτρεψε την τραγωδία.
Οι ιρανικές αρχές σημείωσαν ότι είχαν σημαδέψει τις τοποθεσίες με γαλάζιες σημαίες για πρόσθετη προστασία, αλλά οι επιθέσεις συνεχίστηκαν. Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν είχαν στοχεύσει μνημεία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους λόγους καταστροφής τοποθεσιών κοντά σε στρατιωτικούς ή διοικητικούς στόχους.