Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στην Καρδίτσα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

Η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Μαρτίου, μεταξύ της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Όπως ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο Newsbomb.gr, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον οικισμό της Στεφανιάδας, στον κορμό της Πίνδου, με 11,6 χιλιόμετρα βάθος, γεγονός που σημαίνει πως έγινε έντονα αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, σημείωσε πως ο σεισμός είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής.

«Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο», εκτίμησε ο κ. Λέκκας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η σεισμικότητα της περιοχής είναι χαμηλή, επομένως «δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία».

«Έχουν σημειωθεί ορισμένοι μικροί μετασεισμοί», πρόσθεσε, «ωστόσο όχι κάτι που μας ανησυχεί», ενώ ανέφερε ότι ενδεχομένως, λόγω του βουνού, αλλά και του γεγονότος ότι στα χωριά της περιοχής υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα σπίτια, «ενδεχομένως να έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και ζημιές».

