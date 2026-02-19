Λέκκας για σεισμό στους Γαργαλιάνους: «Δεν ανησυχούμε, αλλά η περιοχή θέλει μία παρακολούθηση»

Ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, κλήθηκε να σχολιάσει τα στοιχεία του σεισμού εντάσεως 4,4 Ρίχτερ με επίκεντρο τους Γαργαλιάνους που αναστάτωσε Μεσσηνία και Αρκαδία, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/02).

Σχολιάζοντας ότι «δεν ανησυχούμε, αλλά θέλει μία παρακολούθηση η περιοχή», επανέλαβε ότι πρόκειται για μία περιοχή κοντά στο ελληνικό τόξο, με τη δυτική Πελοπόννησο πάντα να παρουσιάζει υψηλή σεισμικότητα, συνεπώς χρειάζεται προσοχή για να φανεί πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και αν θα υπάρξει κανονική ακολουθία ή κάτι διαφορετικό.

«Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν, είναι σαφές αυτό. Από πλευράς μας, πρέπει να ανησυχούμε από την άποψη ότι δεν μας αφήνει αδιάφορους μία τέτοια σεισμική δραστηριότητα», υπογράμμισε ακόμη ο κ. Λέκκας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σε ερώτηση αν οι σεισμολόγοι έχουν καταλήξει για το ενδεχόμενο να ήταν ο κεντρικός σεισμός, απάντησε πως ακόμη είναι πολύ νωρίς, με τα σενάρια να είναι δύο: «Είτε μιλάμε για μεμονωμένη σεισμική δόνηση με πολύ μικρούς μετασεισμούς, είτε θα έχουμε παρατεταμένη ακολουθία με τέτοιου μεγέθους γεγονότα, τα οποία δεν θα δημιουργήσουν ανησυχία», σημείωσε.