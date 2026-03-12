Βούλγαρος υπουργός Άμυνας: Οι ελληνικοί Patriot έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουμε πλήρη κάλυψη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί αύριο στη Βουλγαρία, μετά από πρόσκληση του Βούλγαρου ομολόγου του Ατανάς Ζαπριάνοφ με τον οποίο θα έχει διμερείς συνομιλίες, έπειτα και από την πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΕΑ, για αποστολή πυροβολαρχίας Patriot και ζεύγους F-16 στη βόρεια Ελλάδα για κάλυψη της γειτονικής χώρας εν μέσω πιθανών απειλών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Κατά την επίσκεψή του στη Σόφια, ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας θα γίνει δεκτός και από τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Andrey Gurov.

Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στη Βουλγαρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς Άμυνας, Ασφάλειας και Καινοτομίας.

Μια μέρα πριν την επίσκεψη Δένδια, σήμερα, ο Ατανάς Ζαπριάνοφ, Βούλγαρος υπουργός Άμυνας, δήλωσε σχετικά:

«Έχουμε επικυρωμένη συμφωνία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας για διασυνοριακές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα. Και τα αεροπλάνα μας και τα ελληνικά μπορούν να κάνουν περιπολίες μαζί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είμαστε όλοι στο ενιαίο σύστημα του ΝΑΤΟ για αεράμυνα, οπότε αυτό που βλέπουμε στη Βουλγαρία, το βλέπουν και στην Ελλάδα. Αύριο έρχεται ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, θα υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μετά με εμένα, και αρχίζουμε να εφαρμόζουμε όλα αυτά που έχουμε αναπτύξει. Τόσο την αεροπορία όσο και την ένταξη της συστοιχίας Patriot σε υπηρεσία. Είναι ήδη σε υπηρεσία 16 ώρες αφότου το ανακοίνωσαν και έχουμε πλήρη κάλυψη. Έχουμε επίσης πραγματοποιήσει τις κατάλληλες προετοιμασίες για το σύστημα αεράμυνάς μας. Χρησιμοποιούμε έναν άλλο τρόπο για να πούμε ότι δεν έχει δοθεί ούτε ένας πύραυλος σε κανέναν. Οι πύραυλοί μας είναι εδώ, σε όλα τα συστήματα.

Τα στρατεύματα αεράμυνάς μας είναι πολύ καλά προετοιμασμένα και συμμετέχουν επίσης. Όλα αυτά τα κάνουμε όχι επειδή υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή για τη Βουλγαρία, αλλά επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε μέτρα για πιθανές απειλές και χτίζουμε πάνω σε ένα πραγματικό υπάρχον σύστημα εν καιρώ ειρήνης, με κάποιες ενισχύσεις των δυνάμεων υπηρεσίας».

