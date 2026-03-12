Καύσιμα: Σε ανοδική τροχιά οι τιμές - Στις δέκα ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στην αμόλυβδη

Snapshot Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τη χώρα να βρίσκεται στις δέκα ακριβότερες στην Ευρώπη για την αμόλυβδη βενζίνη.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές καυσίμων μεταξύ περιοχών, με το Διδυμότειχο να έχει την υψηλότερη τιμή αμόλυβδης στα 1,919 ευρώ το λίτρο.

Οι αυξημένες τιμές οδηγούν πολλούς οδηγούς στη μείωση των μετακινήσεων, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα και την τοπική κατανάλωση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται επίσης σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης μέσα στον Μάρτιο.

Ιδιαίτερα αυξημένες παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, δημιουργώντας έντονη πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές βιώνουν συνθήκες που θυμίζουν την περίοδο της ενεργειακής αναταραχής που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις οικονομικές επιπτώσεις να γίνονται αισθητές σε όλο το φάσμα της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, γύρω στη 1:30 το μεσημέρι το πετρέλαιο Brent για συμβόλαια Μαΐου διαμορφωνόταν στα 97 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, στα πρατήρια καυσίμων οι Έλληνες οδηγοί βλέπουν τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως καταγράφεται από την πλατφόρμα tolls.eu, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες με τις ακριβότερες τιμές αμόλυβδης βενζίνης.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται ακόμη και μεταξύ περιοχών της χώρας. Ενδεικτικά, η τιμή της αμόλυβδης στο Διδυμότειχο φτάνει τα 1,919 ευρώ το λίτρο, στο Πέραμα τα 1,899 ευρώ και στη Σπάρτη τα 1,885 ευρώ.

Σύμφωνα με το Mega επαγγελματίας στην Πάτρα, πλήρωσε περίπου 160 ευρώ για τον ανεφοδιασμό 84 λίτρων πετρελαίου, με τιμή στα 1,899 ευρώ το λίτρο. Στο συγκεκριμένο πρατήριο, η απλή αμόλυβδη πωλείται στα 1,909 ευρώ το λίτρο, το απλό πετρέλαιο στα 1,899 ευρώ, ενώ το ενισχυμένο φτάνει τα 1,999 ευρώ.

Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

Απέναντι στις αυξημένες τιμές, πολλοί οδηγοί επιλέγουν να μειώσουν τις μετακινήσεις τους. Η τάση αυτή, ωστόσο, έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς η μείωση των μετακινήσεων συνεπάγεται λιγότερες αγορές και περιορισμένη κατανάλωση σε τοπικές επιχειρήσεις.

Στη Θεσσαλονίκη οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ και στην Κρήτη, ενόψει της τουριστικής περιόδου, τα καύσιμα έχουν ήδη πάρει την ανιούσα.

Όσον αφορά την πιθανότητα επιβολής πλαφόν, εκπρόσωποι των πρατηριούχων επισημαίνουν ότι όσο δεν υπάρχει έλεγχος στην τιμή που διαμορφώνεται στα διυλιστήρια, η επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή θα παραμένει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις 5 Μαρτίου η τιμή της αμόλυβδης στο κυβικό μέτρο – με φόρους και τέλη αλλά χωρίς ΦΠΑ – κυμαινόταν στα 1.301 και 1.300 ευρώ, ενώ σήμερα έχει αυξηθεί στα 1.410 και 1.409 ευρώ.

Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης από τα 1.216 και 1.214 ευρώ ανέβηκε στα 1.381 και 1.380 ευρώ, με την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες να παραμένει έντονη.

Ισχυρές αυξήσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε από τα 2,94 δολάρια ανά γαλόνι στις 27 Φεβρουαρίου στα 3,58 δολάρια στις 12 Μαρτίου.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του diesel να ανεβαίνει από τα 3,8 δολάρια ανά γαλόνι στις 27 Φεβρουαρίου στα 4,86 δολάρια στις 11 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός καταγράφει οριακή πτώση της τάξης του 0,03%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 5.177,89 δολάρια ανά ουγκιά.

