Μέτρα για τις τιμές στα καύσιμα: Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα θα εντοπιστεί στα νησιά

«Θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για τα νησιά», διεμήνυσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων των κυβερνητικών μέτρων κατά της αισχροκέρδειας.

Με βάση όσα ανακοινώθηκαν χθες, στα καύσιμα, θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στο χονδρεμπόριο όσο και στη λιανική. Οι εταιρείες εμπορίας που προμηθεύονται καύσιμα από τα διυλιστήρια δεν θα μπορούν να προσθέτουν κέρδος μεγαλύτερο από 5 λεπτά ανά λίτρο. Αντίστοιχα, τα πρατήρια δεν θα μπορούν να έχουν περιθώριο κέρδους άνω των 12 λεπτών ανά λίτρο.

Για τα νησιά προβλέπεται ειδικό καθεστώς, λόγω του επιπλέον κόστους μεταφοράς, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια και να αποφευχθούν ακραίες τιμές που θα έθεταν σε κίνδυνο την ομαλή τροφοδοσία.

Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1, ο Ν. Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, σχολίασε σχετικά:

Μετά την επιβολή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου είναι προφανές ότι τουλάχιστον στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν θα μειωθούν οι τιμές. Εμείς είμαστε ένας κλάδος που ούτως ή άλλως λειτουργούμε ανταγωνιστικά γιατί είμαστε πολλά πρατήρια στις μεγάλες πόλεις, το θέμα θα δημιουργηθεί στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί επειδή έχει λίγους κατοίκους τα πρατήρια αυξάνανε το περιθώριο κέρδους τους για να είναι ανοιχτά τώρα πια δεν έχουν την δυνατότητα να το κάνουν. Με τα 12 λεπτά το λίτρο αν δεν υπάρχει ειδική παρέμβαση για τη μικρή νησιωτικότητα και τα απομακρυσμένα χωριά να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα κλείσουν και θα μείνει το μέρος χωρίς βενζινάδικο.

