Οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα πληρώσουν 220 ευρώ έξτρα το χρόνο λόγω του πολέμου στο Ιράν

Snapshot Οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα πληρώσουν επιπλέον 220 ευρώ ετησίως σε καύσιμα λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η αύξηση στο ετήσιο κόστος καυσίμων υπολογίζεται στα 162 ευρώ ανά οδηγό.

Τα ηλεκτρικά οχήματα προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με τα οχήματα πετρελαίου, με το χάσμα να μεγαλώνει λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου.

Η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο δημιουργεί γεωπολιτικά ρίσκα και οικονομική πίεση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στροφής προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες και τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη κερδίζουν σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών, ενώ οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν παράσχει φορολογικές ελαφρύνσεις 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μετριάσουν το κόστος στα νοικοκυριά. Snapshot powered by AI

Οι Ευρωπαίοι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 220 ευρώ ετησίως στις αντλίες λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, προειδοποιούν οι αναλυτές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια ξεχωριστή εκτίμηση τοποθετεί το κόστος σε επιπλέον 162 ευρώ.

Μια διατηρήσιμη τιμή πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι, στο επίπεδο που παρατηρήθηκε τη Δευτέρα , θα σήμαινε ότι οι οδηγοί στην ΕΕ θα πληρώνουν 55 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε διάστημα ενός έτους, εκτιμούν ερευνητές του think tank Transport & Environment (T&E).

Αυτό ισοδυναμεί με μέσο όρο 220 ευρώ για κάθε οδηγό, με τους οδηγούς με μεγαλύτερα χιλιόμετρα να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις. Η αξιολόγηση έγινε συγκρίνοντας δεδομένα από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ώθησε την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια, με δεδομένα από το 2017-2019.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αναλυτές της Μονάδας Πληροφοριών Ενέργειας και Κλίματος (ECIU) εκτιμούν ότι τα 100 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου σημαίνουν ότι οι Βρετανοί οδηγοί που διανύουν 12.874 χλμ ετησίως αντιμετωπίζουν μια αύξηση στο ετήσιο κόστος καυσίμων κατά 162 ευρώ. Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται σε σύγκριση με τις τιμές των καυσίμων στις αρχές Μαρτίου, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν.

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ήδη σημαντικά φθηνότερα σε καύσιμα από τα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα οχήματα, αλλά η αύξηση των τιμών του πετρελαίου διευρύνει περαιτέρω το χάσμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ετήσια εξοικονόμηση ήταν ήδη 1007 ευρώ ετησίως, αλλά θα εκτοξευόταν σε περισσότερες από 1.158 ευρώ ετησίως με τιμή πετρελαίου 100 δολάρια, ανέφερε η ECIU.

Τα 7,7 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους της ΕΕ μείωναν ήδη την κατανάλωση πετρελαίου, αλλά με μια τιμή πετρελαίου 100 δολαρίων, οι Ευρωπαίοι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα εξοικονομούσαν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με την T&E. Το Brent σκαρφάλωσε άνω του 9%, στα 100,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI σημείωσε άλμα άνω του 8%, στα 94,47 δολάρια.

«Η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο δημιουργεί ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κάθε φορά που υπάρχει παγκόσμια αστάθεια», δήλωσε ο Antony Froggatt της T&E. «Αυτό θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στα νοικοκυριά και να παραλύει την οικονομία της Ευρώπης, εκτός εάν τερματίσουμε διαρθρωτικά την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι φίλοι του στη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία έχουν πολλή δύναμη, αλλά ένα πράγμα που δεν ελέγχουν είναι ο άνεμος και ο ήλιος. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να δώσει προτεραιότητα στα ηλεκτρικά οχήματα, τις αντλίες θερμότητας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Ο Κόλιν Γουόκερ, στο ECIU, δήλωσε: «Αυτό θυμίζει υπερβολικά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μια έντονη υπενθύμιση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πραγματικό έλεγχο στην τιμή του πετρελαίου. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και τις γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά η σαφής πραγματικότητα είναι ότι αυτό δεν θα κάνει αυτές τις τακτικές κρίσεις τιμών πιο προσιτές για τους Βρετανούς οδηγούς».

Οι κρίσεις στις τιμές του πετρελαίου είναι εξαιρετικά επικερδείς για τις πετρελαϊκές εταιρείες και τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη. Το 2022, με τιμή πετρελαίου 100 δολάρια το βαρέλι, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες μετόχων - BP, Shell, TotalEnergies, Chevron και ExxonMobil - είχαν κέρδη σχεδόν 200 δισ. δολάρια. Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στο σύνολό της έχει αποκομίσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε καθαρά κέρδη για τον τελευταίο μισό αιώνα, και σημαντικά περισσότερα σε χρονιές με υψηλότερες τιμές.

Τα επιπλέον 55 δισεκατομμύρια ευρώ που κατέβαλαν οι οδηγοί της ΕΕ το 2022 θα ήταν ακόμη υψηλότερα αν οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν είχαν παραιτηθεί από μειώσεις φόρων καυσίμων ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, μια επιδότηση ορυκτών καυσίμων που ουσιαστικά πληρώνεται από τους φορολογούμενους.

Πολλές «πράσινες» πολιτικές σε όλη την Ευρώπη έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, με τους δεξιούς πολιτικούς να ισχυρίζονται ότι αυτό εξοικονομεί κόστος. Το Transition Security Project εκτιμά ότι το ενεργειακό σοκ του 2022 κόστισε στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2022 και 2025.

Διαβάστε επίσης