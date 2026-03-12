Οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα πληρώσουν 220 ευρώ έξτρα το χρόνο λόγω του πολέμου στο Ιράν

Guardian: Οι Ευρωπαίοι οδηγοί αντιμετωπίζουν αύξηση της τάξεως των 220 ευρώ το χρόνο στο κόστος των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν, εκτιμούν οι ειδικοί.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα πληρώσουν 220 ευρώ έξτρα το χρόνο λόγω του πολέμου στο Ιράν
O πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ενεργειακή «ασφυξία» στον πλανήτη
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Ευρωπαίοι οδηγοί θα πληρώσουν επιπλέον 220 ευρώ ετησίως σε καύσιμα λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου από τον πόλεμο στο Ιράν.
  • Στο Ηνωμένο Βασίλειο η αύξηση στο ετήσιο κόστος καυσίμων υπολογίζεται στα 162 ευρώ ανά οδηγό.
  • Τα ηλεκτρικά οχήματα προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με τα οχήματα πετρελαίου, με το χάσμα να μεγαλώνει λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου.
  • Η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο δημιουργεί γεωπολιτικά ρίσκα και οικονομική πίεση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στροφής προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα.
  • Οι πετρελαϊκές εταιρείες και τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη κερδίζουν σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών, ενώ οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν παράσχει φορολογικές ελαφρύνσεις 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μετριάσουν το κόστος στα νοικοκυριά.
Snapshot powered by AI

Οι Ευρωπαίοι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν επιπλέον 220 ευρώ ετησίως στις αντλίες λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, προειδοποιούν οι αναλυτές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια ξεχωριστή εκτίμηση τοποθετεί το κόστος σε επιπλέον 162 ευρώ.

Μια διατηρήσιμη τιμή πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι, στο επίπεδο που παρατηρήθηκε τη Δευτέρα , θα σήμαινε ότι οι οδηγοί στην ΕΕ θα πληρώνουν 55 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε διάστημα ενός έτους, εκτιμούν ερευνητές του think tank Transport & Environment (T&E).

Αυτό ισοδυναμεί με μέσο όρο 220 ευρώ για κάθε οδηγό, με τους οδηγούς με μεγαλύτερα χιλιόμετρα να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις. Η αξιολόγηση έγινε συγκρίνοντας δεδομένα από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ώθησε την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια, με δεδομένα από το 2017-2019.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αναλυτές της Μονάδας Πληροφοριών Ενέργειας και Κλίματος (ECIU) εκτιμούν ότι τα 100 δολάρια ανά βαρέλι πετρελαίου σημαίνουν ότι οι Βρετανοί οδηγοί που διανύουν 12.874 χλμ ετησίως αντιμετωπίζουν μια αύξηση στο ετήσιο κόστος καυσίμων κατά 162 ευρώ. Αυτός ο υπολογισμός βασίζεται σε σύγκριση με τις τιμές των καυσίμων στις αρχές Μαρτίου, πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν.

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ήδη σημαντικά φθηνότερα σε καύσιμα από τα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα οχήματα, αλλά η αύξηση των τιμών του πετρελαίου διευρύνει περαιτέρω το χάσμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ετήσια εξοικονόμηση ήταν ήδη 1007 ευρώ ετησίως, αλλά θα εκτοξευόταν σε περισσότερες από 1.158 ευρώ ετησίως με τιμή πετρελαίου 100 δολάρια, ανέφερε η ECIU.

Τα 7,7 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους της ΕΕ μείωναν ήδη την κατανάλωση πετρελαίου, αλλά με μια τιμή πετρελαίου 100 δολαρίων, οι Ευρωπαίοι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα εξοικονομούσαν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με την T&E. Το Brent σκαρφάλωσε άνω του 9%, στα 100,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI σημείωσε άλμα άνω του 8%, στα 94,47 δολάρια.

«Η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο δημιουργεί ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κάθε φορά που υπάρχει παγκόσμια αστάθεια», δήλωσε ο Antony Froggatt της T&E. «Αυτό θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στα νοικοκυριά και να παραλύει την οικονομία της Ευρώπης, εκτός εάν τερματίσουμε διαρθρωτικά την εξάρτησή μας από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι φίλοι του στη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία έχουν πολλή δύναμη, αλλά ένα πράγμα που δεν ελέγχουν είναι ο άνεμος και ο ήλιος. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να δώσει προτεραιότητα στα ηλεκτρικά οχήματα, τις αντλίες θερμότητας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Ο Κόλιν Γουόκερ, στο ECIU, δήλωσε: «Αυτό θυμίζει υπερβολικά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μια έντονη υπενθύμιση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πραγματικό έλεγχο στην τιμή του πετρελαίου. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και τις γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά η σαφής πραγματικότητα είναι ότι αυτό δεν θα κάνει αυτές τις τακτικές κρίσεις τιμών πιο προσιτές για τους Βρετανούς οδηγούς».

Οι κρίσεις στις τιμές του πετρελαίου είναι εξαιρετικά επικερδείς για τις πετρελαϊκές εταιρείες και τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη. Το 2022, με τιμή πετρελαίου 100 δολάρια το βαρέλι, οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες μετόχων - BP, Shell, TotalEnergies, Chevron και ExxonMobil - είχαν κέρδη σχεδόν 200 δισ. δολάρια. Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στο σύνολό της έχει αποκομίσει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως σε καθαρά κέρδη για τον τελευταίο μισό αιώνα, και σημαντικά περισσότερα σε χρονιές με υψηλότερες τιμές.

Τα επιπλέον 55 δισεκατομμύρια ευρώ που κατέβαλαν οι οδηγοί της ΕΕ το 2022 θα ήταν ακόμη υψηλότερα αν οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν είχαν παραιτηθεί από μειώσεις φόρων καυσίμων ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, μια επιδότηση ορυκτών καυσίμων που ουσιαστικά πληρώνεται από τους φορολογούμενους.

Πολλές «πράσινες» πολιτικές σε όλη την Ευρώπη έχουν αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια, με τους δεξιούς πολιτικούς να ισχυρίζονται ότι αυτό εξοικονομεί κόστος. Το Transition Security Project εκτιμά ότι το ενεργειακό σοκ του 2022 κόστισε στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2022 και 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

13:36ΕΛΛΑΔΑ

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε... κηδεία» - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη σε σχολείο του Ηρακλείου

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Άνδρας πυροβολεί πολιτικό σε γαμήλια εκδήλωση - Καρέ καρέ η επίθεση

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Aπό τους χειριστές drone στους χάκερ: Η πρώτη μεγάλη κυβερνοεπίθεση του Ιράν και ο ψηφιακός πόλεμος

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς στο MAD Forum 2026: «Το κεντρικό ζήτημα για κάθε δημοκρατία είναι τα όρια στον ψηφιακό κόσμο»

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες», αλλά «ερασιτέχνες εφησυχασμένοι» - Παπασταύρου: Δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει κατευνασμός

13:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μην το κάνεις αυτό» - O εκνευρισμός της Χίλαρι με τον Μπιλ Κλίντον στη μέση του δρόμου

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα των IDF σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ τον Λίβανο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στην Καρδίτσα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητα πλοία στον πόλεμο: Τέσσερα έχουν χτυπηθεί, 37 πλέουν στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα - Ισόβια σε 15 κατηγορούμενους

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτύπημα των IDF σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Θα επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις στο Λίβανο εάν δεν σταματήσουν οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός δικτύου τα κινητά στη Μόσχα - Χωρίς internet μία εβδομάδα, ζημιά 70 εκατ. δολαρίων σε πέντε ημέρες

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με ποσοστά 31-34% - Δεύτερο αλλά μακριά, το ΠΑΣΟΚ

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο τρόπος που κάνει διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί της διεύρυνση τη δική μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στην Καρδίτσα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Μέτρα σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων - Πλαφόν στις τιμές, τηλεργασία και...λουκέτο στα κρεματόρια με φυσικό αέριο

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με ποσοστά 31-34% - Δεύτερο αλλά μακριά, το ΠΑΣΟΚ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων- Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική διάσωση μελών του πληρώματος του Zefyros που χτυπήθηκε από ιρανικό παγιδευμένο σκάφος στο Ιράκ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια - Οδηγείται στη φυλακή για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα - Ισόβια σε 15 κατηγορούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ