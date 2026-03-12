«Μην το κάνεις αυτό» - O εκνευρισμός της Χίλαρι με τον Μπιλ Κλίντον στη μέση του δρόμου

Ένα βίντεο που έγινε viral δείχνει τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον να πέφτει κυριολεκτικά πάνω στη σύζυγό του Χίλαρι Κλίντον σε μία πολυσύχναστη διάβαση πεζών στη Νέα Υόρκη, σε μία προσπάθεια να διασχίσουν τον δρόμο.

Το βίντεο δείχνει τον πρώην πρόεδρο να χαμογελά καθώς πέφτει πάνω στη σύζυγό του και στη συνέχεια η σκηνή επαναλαμβάνεται με τον πρώην πρόεδρο να φαίνεται πως σπρώχνει τη Χίλαρι, σε κάτι που μεταφράζεται ως απόπειρα να διασχίσουν παράνομα τον δρόμο.

Η Χίλαρι Κλίντον εκνευρισμένη κάνει πίσω και σηκώνει τα χέρια της για να αποφύγει να την σπρώξουν στο δρόμο, λέγοντας: «Όχι, όχι. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό».

«Δεν είναι καλή ιδέα», απάντησε ο Μπιλ Κλίντον με ένα χαμόγελο.

Former Pres. Bill Clinton stumbles into Hillary on a NYC street. Passerby asks, “Why’d you do that to your wife?”



Bill snaps awake: “Dressed like that, I thought she was Kim Jong-un. Just trying to take out a major threat—Trump already got two dictators.” pic.twitter.com/yvszyBywSB — ??? Karoline Leavitt (@WHLeavitt) March 11, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα, το φανάρι για τους πεζούς άλλαξε και οι δύο — συνοδευόμενοι από κάτι που έμοιαζε με ομάδα ασφαλείας — διέσχισαν κανονικά τον δρόμο.

Η εμφάνισή τους έγινε λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής τους για την υπόθεση Έπσταϊν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της έρευνάς της.

Ο Μπιλ Κλίντον είχε αναγνωρίσει δημοσίως μια παλιά σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων κοινών ταξιδιών.

Ωστόσο, οι Κλίντον δεν έχουν κατηγορηθεί για παράνομη συμπεριφορά σε σχέση με τον Επστάιν.

Διαβάστε επίσης