Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

Το θύμα, ένα επίδοξο μοντέλο που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Έπσταϊν, κατέθεσε το 2020 πέντε μήνες μετά την αυτοκτονία του Έπσταϊν στη φυλακή.

Ο αδελφός του Έπσταϊν αρνείται ότι ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης απέκτησε παιδί, αν και υπάρχουν έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που υποδηλώνουν το αντίθετο.

Σε email του 2011, η Σάρα Φέργκιουσον συνεχάρη τον Έπσταϊν για τη γέννηση αγοριού, παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλική επαφή με ανήλικο.

Η τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν φέρεται να ήταν η Καρίνα Σούλιακ, στην οποία σχεδίαζε να αφήσει περιουσία και το ιδιωτικό του νησί στη διαθήκη που υπέγραψε δύο ημέρες πριν το θάνατό του.

Ο διαβόητος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε το γλυπτό και τη φωτογραφία μιας μυστηριώδους ξανθιάς γυναίκας που ισχυριζόταν ότι ήταν η «μητέρα του παιδιού του», μέσα στην έπαυλή του στο Μανχάταν, όπως κατέθεσε ένα θύμα στο FBI, σύμφωνα με αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το θύμα - ένα επίδοξο μοντέλο που φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Έπσταϊν από την ηλικία των 16 ετών το 2005 - μοιράστηκε τους σοκαριστικούς ισχυρισμούς σε μια συνέντευξη με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους τον Ιανουάριο του 2020, πέντε μήνες μετά την αυτοκτονία του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη στη φυλακή.

Σε ένα δωμάτιο στην κατοικία του Έπσταϊν στο Άπερ Ιστ Σάιντ υπήρχε μια φωτογραφία μιας ξανθιάς γυναίκας σε μια παραλία, όπως είπε το θύμα στο FBI. 'Ηταν ένας μεγάλος πίνακας σε κορνίζα που απεικονίζει μια γυμνή γυναίκα, κρεμασμένος σε έναν τοίχο με δίπλα σε καφέ κουρτίνες σε ένα δωμάτιο επιπλωμένο με ένα μεγάλο ξύλινο ντουλάπι γεμάτο αντικείμενα, μια πτυσσόμενη καρέκλα και ένα καρότσι με μπλε πετσέτες.

«Ο Έπσταϊν είπε ότι αυτή ήταν η μητέρα του παιδιού του», σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε ένα άλλο δωμάτιο, ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης είχε ένα γυμνό, μπλε γλυπτό της «τέλειας» γυναίκας. Η φιγούρα δεν είχε κεφάλι, χέρια ή πόδια.

«Υπήρχε ένα γλυπτό κορμού, σαν καλούπι. Ο Έπσταϊν είπε ότι αυτό το καλούπι ήταν αυτής της γυναίκας. Ο Έπσταϊν είπε ότι αυτή η γυναίκα ήταν τέλεια. Ο Έπσταϊν της είπε ότι ο σύζυγός της θα είναι πολύ τυχερός». Ο αδελφός του Έπσταϊν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι απέκτησε ποτέ παιδί. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που υποδηλώνουν το αντίθετο.

Σε ένα συγκλονιστικό email που εστάλη στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, η πρώην σύζυγος του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, Σάρα Φέργκιουσον, συνεχάρη τον Έπσταϊν για τη γέννηση ενός «αγοριού». «Άκουσα από τον δούκα ότι απέκτησες αγοράκι», έγραψε σύμφωνα με το email που δημοσιοποιήθηκε. «Παρόλο που δεν κρατήσατε ποτέ επαφή, είμαι ακόμα εδώ με αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια για το αγοράκι σας. Σάρα xx.»

Το σημείωμα εστάλη αφού ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλική επαφή με ανήλικο κορίτσι. Σε ένα άλλο μήνυμα, η Φέργκιουσον ισχυρίστηκε ότι είχε εξαφανιστεί και είπε ότι δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας. Η τελευταία γνωστή κοπέλα του Έπσταϊν ήταν η Καρίνα Σούλιακ και φέρεται να ήθελε να της αφήσει το διαβόητο ιδιωτικό του νησί, καθώς και 50 εκατομμύρια δολάρια και την οικία του στο Άπερ Ιστ Σάιντ. Υπέγραψε τη διαθήκη του στις 8 Αυγούστου του 2019 — μόλις δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν.

