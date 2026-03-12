Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

Ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε ένα γλυπτό και μία φωτογραφία από μία μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα που «ήταν η μητέρα του παιδιού του», όπως ισχυρίστηκε ένα θύμα του, σύμφωνα με νέα στοιχεία

Newsbomb

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε στη βίλα του στο Μανχάταν γλυπτό και φωτογραφία μιας μυστηριώδους ξανθιάς γυναίκας που ισχυριζόταν ότι ήταν η μητέρα του παιδιού του, σύμφωνα με κατάθεση θύματος στο FBI.
  • Το θύμα, ένα επίδοξο μοντέλο που κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Έπσταϊν, κατέθεσε το 2020 πέντε μήνες μετά την αυτοκτονία του Έπσταϊν στη φυλακή.
  • Ο αδελφός του Έπσταϊν αρνείται ότι ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης απέκτησε παιδί, αν και υπάρχουν έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που υποδηλώνουν το αντίθετο.
  • Σε email του 2011, η Σάρα Φέργκιουσον συνεχάρη τον Έπσταϊν για τη γέννηση αγοριού, παρά το γεγονός ότι εκείνος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλική επαφή με ανήλικο.
  • Η τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν φέρεται να ήταν η Καρίνα Σούλιακ, στην οποία σχεδίαζε να αφήσει περιουσία και το ιδιωτικό του νησί στη διαθήκη που υπέγραψε δύο ημέρες πριν το θάνατό του.
Snapshot powered by AI

Ο διαβόητος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε το γλυπτό και τη φωτογραφία μιας μυστηριώδους ξανθιάς γυναίκας που ισχυριζόταν ότι ήταν η «μητέρα του παιδιού του», μέσα στην έπαυλή του στο Μανχάταν, όπως κατέθεσε ένα θύμα στο FBI, σύμφωνα με αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το θύμα - ένα επίδοξο μοντέλο που φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Έπσταϊν από την ηλικία των 16 ετών το 2005 - μοιράστηκε τους σοκαριστικούς ισχυρισμούς σε μια συνέντευξη με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους τον Ιανουάριο του 2020, πέντε μήνες μετά την αυτοκτονία του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη στη φυλακή.

Σε ένα δωμάτιο στην κατοικία του Έπσταϊν στο Άπερ Ιστ Σάιντ υπήρχε μια φωτογραφία μιας ξανθιάς γυναίκας σε μια παραλία, όπως είπε το θύμα στο FBI. 'Ηταν ένας μεγάλος πίνακας σε κορνίζα που απεικονίζει μια γυμνή γυναίκα, κρεμασμένος σε έναν τοίχο με δίπλα σε καφέ κουρτίνες σε ένα δωμάτιο επιπλωμένο με ένα μεγάλο ξύλινο ντουλάπι γεμάτο αντικείμενα, μια πτυσσόμενη καρέκλα και ένα καρότσι με μπλε πετσέτες.

e.jpg

«Ο Έπσταϊν είπε ότι αυτή ήταν η μητέρα του παιδιού του», σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε ένα άλλο δωμάτιο, ο καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης είχε ένα γυμνό, μπλε γλυπτό της «τέλειας» γυναίκας. Η φιγούρα δεν είχε κεφάλι, χέρια ή πόδια.

«Υπήρχε ένα γλυπτό κορμού, σαν καλούπι. Ο Έπσταϊν είπε ότι αυτό το καλούπι ήταν αυτής της γυναίκας. Ο Έπσταϊν είπε ότι αυτή η γυναίκα ήταν τέλεια. Ο Έπσταϊν της είπε ότι ο σύζυγός της θα είναι πολύ τυχερός». Ο αδελφός του Έπσταϊν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι απέκτησε ποτέ παιδί. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που υποδηλώνουν το αντίθετο.

1773316708538-698902714-e.jpg

Σε ένα συγκλονιστικό email που εστάλη στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, η πρώην σύζυγος του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, Σάρα Φέργκιουσον, συνεχάρη τον Έπσταϊν για τη γέννηση ενός «αγοριού». «Άκουσα από τον δούκα ότι απέκτησες αγοράκι», έγραψε σύμφωνα με το email που δημοσιοποιήθηκε. «Παρόλο που δεν κρατήσατε ποτέ επαφή, είμαι ακόμα εδώ με αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια για το αγοράκι σας. Σάρα xx.»

Το σημείωμα εστάλη αφού ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλική επαφή με ανήλικο κορίτσι. Σε ένα άλλο μήνυμα, η Φέργκιουσον ισχυρίστηκε ότι είχε εξαφανιστεί και είπε ότι δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να γίνει πατέρας. Η τελευταία γνωστή κοπέλα του Έπσταϊν ήταν η Καρίνα Σούλιακ και φέρεται να ήθελε να της αφήσει το διαβόητο ιδιωτικό του νησί, καθώς και 50 εκατομμύρια δολάρια και την οικία του στο Άπερ Ιστ Σάιντ. Υπέγραψε τη διαθήκη του στις 8 Αυγούστου του 2019 — μόλις δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή του Μανχάταν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγνοούμενη 5χρονη βρέθηκε μετά από 6 χρόνια 4.000 χλμ μακριά

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε 150 μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Βούλγαρος υπουργός Άμυνας: Οι ελληνικοί Patriot έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουμε πλήρη κάλυψη

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

14:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πολίχνη: Απολογείται ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο – «Δεν έκανε κόντρες», λέει η αδελφή του

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα βαρύτερα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έφτασαν σε βάση της RAF

14:27ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να τρώμε για να κοιμόμαστε καλύτερα - Οι ειδικοί απαντούν

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας βράβευσε αριστούχους μαθητές: «Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την επιτυχία»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν με νυστέρι 20χρονο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα

14:03ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη και COVID-19 ίσως ενεργοποιούν τον καρκίνο του πνεύμονα – Τι κάνει ο εμβολιασμός

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

13:56WHAT THE FACT

Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύμβαση εκσυγχρονισμού 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 με προϋπολογισμό €43 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ