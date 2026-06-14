Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τους κατοίκους της Μεθώνης το βράδυ της Κυριακής, ένω έγινε και αισθητός σε Καλαμάτα και Δυτική Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:17 [ώρα Ελλάδας] και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεθώνης.

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