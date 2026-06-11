Σεισμός 4 Ρίχτερ νότια του Ηρακλείου Κρήτης
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 14,4 χιλιόμετρα
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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:30 το βράδυ της Πέμπτης, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 14,4 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο της δόνησης καταγράφηκε 73 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.
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