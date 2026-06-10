Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 23:41 της Τρίτης σε υποθαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτίμησε το εστιακό βάθος στα 34,1 χιλιόμετρα με επίκεντρο 13 χλμ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Το Ευρωπαϊκό

Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανέφερε τον σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 34 χλμ. και επίκεντρο 59 χλμ. νότια

νοτιοδυτικά του Ηρακλείου.

Ο σεισμός χαρακτηρίστηκε ασθενής και δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (9/6), στις 23:41, σε υποθαλάσσια περιοχή του Νότιου Κρητικού Πελάγους, κοντά στις νότιες ακτές του Ηρακλείου Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 34,1 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.



Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 13 χλμ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 34 χλμ., και επίκεντρο τα 59 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Ηρακλείου.