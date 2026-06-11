Σεισμός στην Εύβοια: Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες

Snapshot Ο κρατικός μηχανισμός έχει κινητοποιηθεί πλήρως για την καταγραφή ζημιών και την οικονομική στήριξη των πληγέντων από τον σεισμό στην Εύβοια.

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εντός της εβδομάδας για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης από τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας.

Τεχνικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες για την καταγραφή και χαρακτηρισμό των ζημιών σε κτίρια, που κατατάσσονται σε «κόκκινα» (ακατάλληλα) και «κίτρινα» (χρήζουν επισκευής).

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 25 κατοικίες έχουν σοβαρές ζημιές, με έμφαση στις περιοχές της Δαφνούσας και του Προκοπίου.

Η πολιτεία δεσμεύεται για συνεχή υποστήριξη των κατοίκων σε όλη τη διαδικασία αποκατάστασης, από την καταγραφή έως την καταβολή των ενισχύσεων. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός μετά τον πρόσφατο σεισμό στην Εύβοια, με βασική προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών και την οικονομική στήριξη των κατοίκων που επλήγησαν.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χορήγηση αποζημιώσεων και ενισχύσεων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από τη σεισμική δόνηση. Οι αποζημιώσεις αφορούν κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και λοιπά κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, ενώ η διαδικασία ξεκινά με την καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια μηχανικών που πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

Πως ξεκινά η διαδικασία

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταβολή των αποζημιώσεων. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο απευθύνεται αποκλειστικά στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τους σεισμούς, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την όσο το δυνατόν ταχύτερη ενεργοποίηση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης. Η ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων αποτελεί το βασικό κανάλι μέσω του οποίου οι πληγέντες θα δηλώσουν τις ζημιές τους και θα δρομολογήσουν τη διαδικασία λήψης της κρατικής αρωγής.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια της διαδικασίας διαδραματίζει η ολοκλήρωση των αυτοψιών, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στις πληγείσες ζώνες. Τεχνικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους στο πεδίο από τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών σε κάθε κτίριο.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, οι μηχανικοί προχωρούν στον επίσημο χαρακτηρισμό των ακινήτων, μια διαδικασία που είναι ζωτικής σημασίας καθώς καθορίζει το τελικό ύψος της αποζημίωσης και των ενισχύσεων που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες.

Τα κτίρια κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

-«Κόκκινα» ακίνητα: Κτίρια που φέρουν πολύ σοβαρές βλάβες και κρίνονται ακατάλληλα για χρήση.

«-Κίτρινα» ακίνητα: Κτίρια με λιγότερο εκτεταμένες αλλά σημαντικές ζημιές που χρήζουν επισκευής.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή κυρίως στις περιοχές της Δαφνούσας και του Προκοπίου. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι τουλάχιστον 25 κατοικίες παρουσιάζουν σοβαρές ζημιές, με 10 από αυτές να εντοπίζονται στη Δαφνούσα και 15 στο Προκόπι.Για τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκαν στην περιοχή ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών στήριξης και η διασφάλιση της άμεσης απόκρισης στις ανάγκες των πολιτών. Επιπλέον, ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι οι αυτοψίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια . Όπως υποστήριξε, η πολιτεία δεσμεύεται να παραμείνει παρούσα δίπλα στους κατοίκους σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης, από την αρχική καταγραφή έως την τελική καταβολή των ενισχύσεων.