Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η Καλαμαριά

Στο επίκεντρο η επέκταση προς τα δυτικά

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η Καλαμαριά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση με δοκιμαστικά δρομολόγια και διαδικασίες πιστοποίησης πριν την εμπορική λειτουργία μέσα στον Αύγουστο.
  • Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά ανοίγει τον δρόμο για την επιτάχυνση του σχεδιασμού και των εργασιών επέκτασης του Μετρό προς τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
  • Η νέα γραμμή προς Καλαμαριά περιλαμβάνει πέντε σταθμούς και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής, αυξάνοντας το συνολικό δίκτυο σε 18 σταθμούς.
  • Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών τονίζει ως προτεραιότητα την ασφαλή και πλήρως πιστοποιημένη λειτουργία της νέας επέκτασης πριν την έναρξη της λειτουργίας της.
  • Η δυτική επέκταση του Μετρό θεωρείται κρίσιμη για τη μετατροπή του σε ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο και αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα ανάπτυξης.
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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα δοκιμαστικά δρομολόγια να βρίσκονται σε εξέλιξη και το βάρος να πέφτει πλέον στις τελευταίες δοκιμές και στις διαδικασίες πιστοποίησης, πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής εντός Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά σηματοδοτεί και την επιτάχυνση του σχεδιασμού για το επόμενο μεγάλο βήμα του Μετρό Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση τις δυτικές συνοικίες.

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στην Ελληνικό Μετρό προωθείται η ταχύτερη ωρίμανση του έργου, με έμφαση στις απαιτούμενες μελέτες και στην ενεργοποίηση των πρόδρομων εργασιών, ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική κατασκευή της νέας γραμμής. Η κυβερνητική κατεύθυνση είναι, μετά την παράδοση της Καλαμαριάς, το ενδιαφέρον να στραφεί με μεγαλύτερη ένταση προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκονται ορισμένες από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Μάλιστα, τους πέντε νέους σταθμούς –Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα– επισκέφθηκε πρόσφατα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στην πορεία των εργασιών. Παράλληλα, συμμετείχε σε διαδοχικές συσκέψεις με στελέχη της Ελληνικό Μετρό, εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετέχουν στην κατασκευή και την εταιρεία λειτουργίας THEMA, με αντικείμενο τον συντονισμό των τελευταίων εργασιών και των δοκιμών.

Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει πέντε σταθμούς

Η επέκταση της Καλαμαριάς περιλαμβάνει πέντε σταθμούς και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και, με την έναρξη λειτουργίας της, το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει συνολικά 18 σταθμούς. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες στην ανατολική πλευρά της πόλης και να περιορίσει τις οδικές μετακινήσεις προς το κέντρο.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής και πλήρως πιστοποιημένη λειτουργία της επέκτασης. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας είχε δηλώσει κατά τις προηγούμενες επισκέψεις του στη Θεσσαλονίκη ότι οι δοκιμές των συστημάτων προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι μετά την Καλαμαριά το επόμενο μεγάλο βήμα για το Μετρό είναι η επέκτασή του προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο υπουργείο και στην Ελληνικό Μετρό το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, οι οποίες συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πολεοδομικού συγκροτήματος και εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. Η δυτική επέκταση θεωρείται το επόμενο κρίσιμο βήμα για τη μετατροπή του Μετρό από μία βασική γραμμή με ανατολικό κλάδο σε ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο. Η σύνδεση της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος. Έτσι, με την Καλαμαριά να πλησιάζει στην έναρξη λειτουργίας της, το επόμενο στοίχημα περνά στη δυτική Θεσσαλονίκη.

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