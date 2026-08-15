Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό 22 περιφέρειες της χώρας - Προσοχή στους εορτασμούς στην ύπαιθρο

Τι προβλέπει ο Χάρτης Κινδύνου Πυρκαγιάς σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό 22 περιφέρειες της χώρας - Προσοχή στους εορτασμούς στην ύπαιθρο
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σήμερα 15 Αυγούστου, 22 περιφέρειες της Ελλάδας βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), με 10 από αυτές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (Red Code).
  • Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
  • Οι τοπικές αρχές και οι δήμοι καλούνται να συγκαλέσουν τα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα για την ενίσχυση της ετοιμότητας και την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η καύση βλάστησης, η χρήση φωτιάς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, καθώς και η χρήση πυροτεχνημάτων και ιπτάμενων φαναριών στις επικίνδυνες περιοχές.
  • Συνιστάται μεγάλη προσοχή στους εορτασμούς στην ύπαιθρο και ενδέχεται να εφαρμοστούν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και ευαίσθητες περιοχές.
Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας και επιφυλακής βρίσκεται σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κρατικός μηχανισμός και η Πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που συνεχίζουν να απειλούν με το ξέσπασμα φωτιάς.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί μεγάλο μέρος της χώρας (22 περιφέρειες) στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή), ενεργοποιώντας το πρωτόκολλο Red Code για 10 Περιφέρειες της χώρας.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Το καιρικό σκηνικό, σύμφωνα με την ΕΜΥ, διαμορφώνεται με εξαιρετικά υψηλά μποφόρ στο Αιγαίο που θα φτάσουν έως και τους 9 βαθμούς, ενώ πολύ επικίνδυνη κρίνεται και η κατάσταση στην Αττική, με 5 έως 7 μποφόρ. Ιδιαίτερα έντονη θα είναι η ένταση στα ανατολικά του νομού, όπου οι ριπές θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ.

Μπορεί ο αέρας να προκαλεί μικρή πτώση του υδράργυρου, όμως οι περισσότερες περιοχές της χώρας βιώνουν ξηρασία λόγω καλοκαιριού και σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την έναρξη και την εξάπλωση φωτιάς.

stigmiotypo-o8onhs-2026-08-15-065902.png

Σύμφωνα με τον χάρτη του meteo, τόσο η Αττική και η Πελοπόννησος (μπλε χρώμα), αλλά κυρίως τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη (κίτρινο χρώμα), θα βιώσουν ισχυρά μποφόρ, τα οποία αναμένεται να πέσουν αργά το βράδυ.

Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό

Οι περιοχές για τις οποίες ισχύει ο «κόκκινος συναγερμός» σήμερα είναι:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Κρήτης (όλοι οι νομοί)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Έβρος, Ροδόπη, Σαμοθράκη)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, Άγιον Όρος)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Ηλεία)
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά)

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Προειδοποιήσεις

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες που πραγματοποιούν στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα εκείνες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.

Συγκεκριμένα απαγορεύεται:

Καύση βλάστησης: Απαγορεύεται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολειμμάτων καλλιεργειών και απορριμμάτων.

Χρήση φωτιάς: Απαγορεύεται κάθε άναμμα φωτιάς σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.

Θερμές εργασίες: Απαγορεύονται εργασίες που παράγουν σπινθήρες, όπως η συγκόλληση (ηλεκτροσυγκόλληση/οξυγονοκόλληση) και η χρήση τροχού κοπής.

Ψησίματα και εκδηλώσεις: Απαγορεύεται η χρήση υπαίθριων ψησταριών (bbq) και η χρήση πυρός για θρησκευτικές, πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Μελισσοκομία: Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών εντός επικίνδυνων περιοχών.

Πυροτεχνήματα & Ιπτάμενα φανάρια: Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και η απελευθέρωση ιπτάμενων φαναριών (sky lanterns).

Κυκλοφορία: Σε ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4 ή 5), απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές κατόπιν τοπικών απαγορεύσεων από τις Περιφέρειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν - Οι ημερομηνίες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται από τα λιμάνια της Αττικής - Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Σε σπάνια απειλή τυφώνα εξελίσσεται η τροπική καταιγίδα «Λάλα»

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρέχοντας με 800 χιλιόμετρα την ώρα: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό 22 περιφέρειες της χώρας - Προσοχή στους εορτασμούς στην ύπαιθρο

08:49ΕΥ ΖΗΝ

Σας πονάει κάθε κριτική πολύ; Μπορεί να έχετε Δυσφορία Ευαισθησίας Απόρριψης

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

08:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Sherlock: Η εφαρμογή που «εντοπίζει» αγνώστους μέσα από μία φωτογραφία – Γιατί εξαφανίστηκε

08:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παναγία Σουμελά: Κλειστό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μοναστήρι Τραπεζούντας το Δεκαπενταύγουστο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο γαστρονομικός χάρτης του Δεκαπενταύγουστου: Από το κισκέκ στη γουρουνοπούλα - Τι τρώνε σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Μέχρι πότε διαρκούν

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έκτη ημέρα ερευνών για αγνοούμενους - Σβήνουν οι ελπίδες επιβίωσής τους

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Μαινόμενος άνδρας επιτέθηκε σε συναγωγή κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κοίμηση της Θεοτόκου και Δεκαπενταύγουστος: «Ασπροφορούσα, Βουργάρα, Εκατοπυλιανή, Βαρκού, Κανάλα, Μεταξένια» - Αυτά είναι τα 629 προσωνύμια της Παναγίας

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν σήμερα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των Ελλήνων: Διακοπές με παιδιά, φίλους ή σύντροφο; Πού πάνε, με ποιους και πόσο μένουν

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Ύποπτο αντικείμενο που κινητοποίησε τις αρχές αποδείχτηκε ερωτικό παιχνίδι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στον Πειραιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για νεκρούς

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στον Πειραιά

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

07:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τουρισμός υπερπολυτελείας: Η αγορά των βιλών που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

06:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Το εορταστικό πρόγραμμα των μεγάλων προσκυνημάτων

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο γαστρονομικός χάρτης του Δεκαπενταύγουστου: Από το κισκέκ στη γουρουνοπούλα - Τι τρώνε σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 14/08/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ