Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό 22 περιφέρειες της χώρας - Προσοχή στους εορτασμούς στην ύπαιθρο

Snapshot Σήμερα 15 Αυγούστου, 22 περιφέρειες της Ελλάδας βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4), με 10 από αυτές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (Red Code).

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Οι τοπικές αρχές και οι δήμοι καλούνται να συγκαλέσουν τα επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα για την ενίσχυση της ετοιμότητας και την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Απαγορεύεται αυστηρά η καύση βλάστησης, η χρήση φωτιάς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, καθώς και η χρήση πυροτεχνημάτων και ιπτάμενων φαναριών στις επικίνδυνες περιοχές.

Συνιστάται μεγάλη προσοχή στους εορτασμούς στην ύπαιθρο και ενδέχεται να εφαρμοστούν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και ευαίσθητες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση μέγιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας και επιφυλακής βρίσκεται σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου, ο κρατικός μηχανισμός και η Πυροσβεστική, λόγω των ισχυρών ανέμων που συνεχίζουν να απειλούν με το ξέσπασμα φωτιάς.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί μεγάλο μέρος της χώρας (22 περιφέρειες) στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή), ενεργοποιώντας το πρωτόκολλο Red Code για 10 Περιφέρειες της χώρας.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρότητα της καύσιμης ύλης δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Το καιρικό σκηνικό, σύμφωνα με την ΕΜΥ, διαμορφώνεται με εξαιρετικά υψηλά μποφόρ στο Αιγαίο που θα φτάσουν έως και τους 9 βαθμούς, ενώ πολύ επικίνδυνη κρίνεται και η κατάσταση στην Αττική, με 5 έως 7 μποφόρ. Ιδιαίτερα έντονη θα είναι η ένταση στα ανατολικά του νομού, όπου οι ριπές θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ.

Μπορεί ο αέρας να προκαλεί μικρή πτώση του υδράργυρου, όμως οι περισσότερες περιοχές της χώρας βιώνουν ξηρασία λόγω καλοκαιριού και σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την έναρξη και την εξάπλωση φωτιάς.

Σύμφωνα με τον χάρτη του meteo, τόσο η Αττική και η Πελοπόννησος (μπλε χρώμα), αλλά κυρίως τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη (κίτρινο χρώμα), θα βιώσουν ισχυρά μποφόρ, τα οποία αναμένεται να πέσουν αργά το βράδυ.

Ποιες περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό

Οι περιοχές για τις οποίες ισχύει ο «κόκκινος συναγερμός» σήμερα είναι:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Κρήτης (όλοι οι νομοί)

(όλοι οι νομοί) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια)

(Βοιωτία, Εύβοια) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία)

(Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες)

(Κυκλάδες) Περιφέρεια Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία)

(Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Έβρος, Ροδόπη, Σαμοθράκη)

(Έβρος, Ροδόπη, Σαμοθράκη) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, Άγιον Όρος)

(Χαλκιδική, Άγιον Όρος) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐα, Ηλεία)

(Αχαΐα, Ηλεία) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά)

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Προειδοποιήσεις

Η Πολιτική Προστασία και οι τοπικές Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες που πραγματοποιούν στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα εκείνες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.

Συγκεκριμένα απαγορεύεται:

Καύση βλάστησης: Απαγορεύεται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολειμμάτων καλλιεργειών και απορριμμάτων.

Χρήση φωτιάς: Απαγορεύεται κάθε άναμμα φωτιάς σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.

Θερμές εργασίες: Απαγορεύονται εργασίες που παράγουν σπινθήρες, όπως η συγκόλληση (ηλεκτροσυγκόλληση/οξυγονοκόλληση) και η χρήση τροχού κοπής.

Ψησίματα και εκδηλώσεις: Απαγορεύεται η χρήση υπαίθριων ψησταριών (bbq) και η χρήση πυρός για θρησκευτικές, πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Μελισσοκομία: Απαγορεύεται το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών εντός επικίνδυνων περιοχών.

Πυροτεχνήματα & Ιπτάμενα φανάρια: Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και η απελευθέρωση ιπτάμενων φαναριών (sky lanterns).

Κυκλοφορία: Σε ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4 ή 5), απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές κατόπιν τοπικών απαγορεύσεων από τις Περιφέρειες.

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