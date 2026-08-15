Θερινές εκπτώσεις: Μέχρι πότε διαρκούν

Τι ισχύει με τις τιμές και τις προσφορές

Ζωή Μακρυγιάννη

Θερινές εκπτώσεις: Μέχρι πότε διαρκούν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι θερινές εκπτώσεις διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν σαφώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, με την αρχική τιμή να βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών ή 10 ημερών για νέα προϊόντα.
  • Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης είναι προαιρετική, αλλά όταν αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.
  • Τα καταστήματα stock ή outlet οφείλουν να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν καθαρά τη νέα, χαμηλότερη τιμή.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ξεχωρίζουν μεταξύ «εκπτώσεων» που αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν και «προσφορών» για παλαιότερες περιόδους, όπου οι τελευταίες συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις αλλά και περιορισμούς αλλαγών.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

Τι ισχύει με τιμές και προσφορές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο λιανεμπόριο, στις θερινές εκπτώσεις υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε κλάδους όπως ένδυση και υπόδηση. Αναλυτικά:

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια.
  • Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, εφόσον το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από έναν μήνα.
  • Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-50%», είναι προαιρετική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνεται σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.
  • Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως π.χ. «από 15% έως 45%».
  • Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 2026 και να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ «εκπτώσεων» και «προσφορών».

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές σχετίζονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων και συνοδεύονται συχνά από πολύ μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή και όχι απαραίτητα το ποσοστό έκπτωσης, ενώ αρκετές φορές δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα καταβληθούν - Οι ημερομηνίες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται από τα λιμάνια της Αττικής - Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Σε σπάνια απειλή τυφώνα εξελίσσεται η τροπική καταιγίδα «Λάλα»

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Τρέχοντας με 800 χιλιόμετρα την ώρα: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κινεζικό τρένο μαγνητικής αιώρησης

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Σε κόκκινο συναγερμό 22 περιφέρειες της χώρας - Προσοχή στους εορτασμούς στην ύπαιθρο

08:49ΕΥ ΖΗΝ

Σας πονάει κάθε κριτική πολύ; Μπορεί να έχετε Δυσφορία Ευαισθησίας Απόρριψης

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

08:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Sherlock: Η εφαρμογή που «εντοπίζει» αγνώστους μέσα από μία φωτογραφία – Γιατί εξαφανίστηκε

08:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παναγία Σουμελά: Κλειστό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το μοναστήρι Τραπεζούντας το Δεκαπενταύγουστο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο γαστρονομικός χάρτης του Δεκαπενταύγουστου: Από το κισκέκ στη γουρουνοπούλα - Τι τρώνε σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις: Μέχρι πότε διαρκούν

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έκτη ημέρα ερευνών για αγνοούμενους - Σβήνουν οι ελπίδες επιβίωσής τους

08:06ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Μαινόμενος άνδρας επιτέθηκε σε συναγωγή κατά τη διάρκεια του Σαμπάτ

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κοίμηση της Θεοτόκου και Δεκαπενταύγουστος: «Ασπροφορούσα, Βουργάρα, Εκατοπυλιανή, Βαρκού, Κανάλα, Μεταξένια» - Αυτά είναι τα 629 προσωνύμια της Παναγίας

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν σήμερα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των Ελλήνων: Διακοπές με παιδιά, φίλους ή σύντροφο; Πού πάνε, με ποιους και πόσο μένουν

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Ύποπτο αντικείμενο που κινητοποίησε τις αρχές αποδείχτηκε ερωτικό παιχνίδι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στον Πειραιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για νεκρούς

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στον Πειραιά

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

07:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τουρισμός υπερπολυτελείας: Η αγορά των βιλών που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

06:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Το εορταστικό πρόγραμμα των μεγάλων προσκυνημάτων

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο γαστρονομικός χάρτης του Δεκαπενταύγουστου: Από το κισκέκ στη γουρουνοπούλα - Τι τρώνε σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 14/08/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ