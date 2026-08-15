Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν σήμερα

Τι ισχύει φέτος που ο Δεκαπενταύγουστος «πέφτει» Σάββατο

Ζωή Μακρυγιάννη

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 15η Αυγούστου είναι υποχρεωτική αργία και απαγορεύεται η εργασία εκτός από επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις αργίες.
  • Οι εργαζόμενοι με πενθήμερο σύστημα που δεν εργάζονται το Σάββατο 15 Αυγούστου λαμβάνουν επιπλέον ημερομίσθιο ή τον κανονικό μηνιαίο μισθό.
  • Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα την αργία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% στην αμοιβή για την εργασία της ημέρας.
  • Εργασία κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας προσαυξάνει το ημερομίσθιο επιπλέον κατά 40%, με όριο 8 ωρών.
  • Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της αργίας με ημέρα ρεπό και οι εργαζόμενοι σε άδεια δικαιούνται το ημερομίσθιο της αργίας χωρίς να μειώνεται η άδεια τους.
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Διευκρινίσεις για τον τρόπο αμοιβής εργασίας των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά την αργία του Δεκαπενταύγουστου έχει εκδώσει η ΓΣΕΕ. Η 15η Αυγούστου ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021, άρθρο 203 ΠΔ 62/2025) κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος η 15η Αυγούστου «πέφτει» ημέρα Σάββατο, και ισχύουν τα εξής ως προς την αμοιβή της:

α) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

1) Όσοι εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον, ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

2) Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα), ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

β) Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν

3) στην περίπτωση που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και η εργασία τους που παρέχεται το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας της εβδομάδας, με την επιφύλαξη και των λοιπών ρυθμίσεων της νομοθεσίας, η διάρκειά της απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβεί τις 8 (οκτώ) ώρες και το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τις παραπάνω προσαυξήσεις ημερομίσθιο τους προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%,

4) εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

  • Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση της αργίας και η προσαύξηση λόγω υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας.
  • Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

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