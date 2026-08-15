Δεκαπενταύγουστος: Το εορταστικό πρόγραμμα των μεγάλων προσκυνημάτων

Snapshot Στις 15 Αυγούστου εορτάζεται ο Δεκαπενταύγουστος, σημαντική γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας με παραδοσιακές λιτανείες και εγκώμια προς την Παναγία σε όλη την Ελλάδα.

Στην Τήνο, οι εορτασμοί περιλαμβάνουν Όρθρο, Θεία Λειτουργία, ρίψη στεφάνων στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ», λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης και τιμητικούς κανονιοβολισμούς.

Στην Πάρο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχιερατικό συλλείτουργο, μεθεόρτιο εσπερινό, λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και δέηση στο λιμάνι.

Τη νύχτα της 14ης και 15ης Αυγούστου γίνεται γενική φωταγώγηση και σημαιοστολισμός δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, οικιών και πλοίων σε Τήνο και Πάρο. Snapshot powered by AI

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα ακριτικά νησιά και τα χωριά έως τα μεγάλα προσκυνήματα που φυλάσσουν θαυματουργές και ιστορικές εικόνες της Παναγίας, σήμερα 15 Αυγούστου είναι μία πολύ σημαντική γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού» συνδέεται με πλήθος τοπικών εθίμων και παραδόσεων με τους εορτασμούς να κορυφώνονται στις ενορίες, όπου ψέλνονται εγκώμια προς την Παναγία, λιτανείες των ιερών εικόνων και η αναβίωση τοπικών παραδόσεων που συνθέτουν το εόρτιο σκηνικό, μέσα στο οποίο οι πιστοί τιμούν την Υπεραγία Θεοτόκο και συμμετέχουν στη χαρά της μεγάλης Θεομητορικής εορτής.

Το εορταστικό πρόγραμμα στα μεγάλα προσκυνήματα της χώρας

Παναγία της Τήνου

2:30 π.μ. Τέλεση Όρθρου και Θείας Λειτουργίας.

7:00 π.μ. Γενική χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία όλων των Ιερών Ναών της πόλεως Τήνου. Παιάνιση Εωθινού από τις Φιλαρμονικές του Π.Ν. και του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στους δρόμους της πόλης.

7:00 π.μ. Τέλεση Όρθρου Ιεράς Πανηγύρεως.

8.30 π.μ. Τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου και Τήνου κ. Δωροθέου Β’.

9.30 π.μ. Ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» από τον εκπρόσωπο της Κυβερνήσεως και την Στρατιωτική Ηγεσία.Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της «ΕΛΛΗΣ» από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.Τιμητικοί κανονιοβολισμοί από το «ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ».

10:30 π.μ. Λιτάνευση της Αγίας Εικόνος της Μεγαλόχαρης με πλήρη εκκλησιαστική τάξη, δέηση από της εξέδρας της πλατείας Παντανάσσης και εκφώνηση του Πανηγυρικού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου και Τήνου κ. Δωρόθεο Β’.

7:20 μ.μ. Υποστολή της σημαίας στην Πλατεία Παντανάσσης.

7:30 μ.μ. Παιάνιση εμβατηρίων από την Φιλαρμονική του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.

Το βράδυ της 14ης και 15ης Αυγούστου γενική φωταγώγηση και σημαιοστολισμός δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, οικιών και ελλιμενισμένων πλοίων.

Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο

Ώρα 7:00 Έναρξη Όρθρου

Ώρα 8:30 Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Γέροντος Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ (ο οποίος και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο) και συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλοχίου, των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Κεράμων κ. Βαρθολομαίου και Σκιάθου κ. Ιωάννου, καθώς και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη Παροναξίας κ. Καλλίνικου.

Ώρα 19:30 Πανηγυρικός μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλοχίου.

Ώρα 20:15 Λιτάνευση της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Ώρα 20:30 Δέηση στην εξέδρα του Λιμανιού και σύντομη ομιλία, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλοχίου.

Στη συνέχεια η Λιτανεία θα ολοκληρωθεί στα Προπύλαια του Ιερού Προσκυνήματος, όπου και θα ψαλεί η ακροτελεύτια Δέηση.

ΠΗΓΗ: orthodoxianewsagency.gr

Διαβάστε επίσης