Δεκαπενταύγουστος: Το εορταστικό πρόγραμμα των μεγάλων προσκυνημάτων

Το εορταστικό πρόγραμμα των εκκλησιών σε Τήνο και Πάρο 

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Δεκαπενταύγουστος: Το εορταστικό πρόγραμμα των μεγάλων προσκυνημάτων
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 15 Αυγούστου εορτάζεται ο Δεκαπενταύγουστος, σημαντική γιορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας με παραδοσιακές λιτανείες και εγκώμια προς την Παναγία σε όλη την Ελλάδα.
  • Στην Τήνο, οι εορτασμοί περιλαμβάνουν Όρθρο, Θεία Λειτουργία, ρίψη στεφάνων στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ», λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης και τιμητικούς κανονιοβολισμούς.
  • Στην Πάρο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχιερατικό συλλείτουργο, μεθεόρτιο εσπερινό, λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και δέηση στο λιμάνι.
  • Τη νύχτα της 14ης και 15ης Αυγούστου γίνεται γενική φωταγώγηση και σημαιοστολισμός δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, οικιών και πλοίων σε Τήνο και Πάρο.
Snapshot powered by AI

Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα ακριτικά νησιά και τα χωριά έως τα μεγάλα προσκυνήματα που φυλάσσουν θαυματουργές και ιστορικές εικόνες της Παναγίας, σήμερα 15 Αυγούστου είναι μία πολύ σημαντική γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού» συνδέεται με πλήθος τοπικών εθίμων και παραδόσεων με τους εορτασμούς να κορυφώνονται στις ενορίες, όπου ψέλνονται εγκώμια προς την Παναγία, λιτανείες των ιερών εικόνων και η αναβίωση τοπικών παραδόσεων που συνθέτουν το εόρτιο σκηνικό, μέσα στο οποίο οι πιστοί τιμούν την Υπεραγία Θεοτόκο και συμμετέχουν στη χαρά της μεγάλης Θεομητορικής εορτής.

Το εορταστικό πρόγραμμα στα μεγάλα προσκυνήματα της χώρας

Παναγία της Τήνου

2:30 π.μ. Τέλεση Όρθρου και Θείας Λειτουργίας.

7:00 π.μ. Γενική χαρμόσυνη κωδωνοκρουσία όλων των Ιερών Ναών της πόλεως Τήνου. Παιάνιση Εωθινού από τις Φιλαρμονικές του Π.Ν. και του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στους δρόμους της πόλης.

7:00 π.μ. Τέλεση Όρθρου Ιεράς Πανηγύρεως.

8.30 π.μ. Τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου και Τήνου κ. Δωροθέου Β’.

9.30 π.μ. Ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» από τον εκπρόσωπο της Κυβερνήσεως και την Στρατιωτική Ηγεσία.Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της «ΕΛΛΗΣ» από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.Τιμητικοί κανονιοβολισμοί από το «ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ».

10:30 π.μ. Λιτάνευση της Αγίας Εικόνος της Μεγαλόχαρης με πλήρη εκκλησιαστική τάξη, δέηση από της εξέδρας της πλατείας Παντανάσσης και εκφώνηση του Πανηγυρικού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου και Τήνου κ. Δωρόθεο Β’.

7:20 μ.μ. Υποστολή της σημαίας στην Πλατεία Παντανάσσης.

7:30 μ.μ. Παιάνιση εμβατηρίων από την Φιλαρμονική του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.

Το βράδυ της 14ης και 15ης Αυγούστου γενική φωταγώγηση και σημαιοστολισμός δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, οικιών και ελλιμενισμένων πλοίων.

Παναγία Εκατονταπυλιανή στην Πάρο

Ώρα 7:00 Έναρξη Όρθρου

Ώρα 8:30 Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Γέροντος Μητροπολίτη Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ (ο οποίος και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο) και συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλοχίου, των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Κεράμων κ. Βαρθολομαίου και Σκιάθου κ. Ιωάννου, καθώς και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη Παροναξίας κ. Καλλίνικου.

Ώρα 19:30 Πανηγυρικός μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλοχίου.

Ώρα 20:15 Λιτάνευση της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Ώρα 20:30 Δέηση στην εξέδρα του Λιμανιού και σύντομη ομιλία, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού & Νήσων κ. Αμφιλοχίου.

Στη συνέχεια η Λιτανεία θα ολοκληρωθεί στα Προπύλαια του Ιερού Προσκυνήματος, όπου και θα ψαλεί η ακροτελεύτια Δέηση.

ΠΗΓΗ: orthodoxianewsagency.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:47ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν σήμερα

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Το καλοκαίρι των Ελλήνων: Διακοπές με παιδιά, φίλους ή σύντροφο; Πού πάνε, με ποιους και πόσο μένουν

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Ύποπτο αντικείμενο που κινητοποίησε τις αρχές αποδείχτηκε ερωτικό παιχνίδι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στον Πειραιά

07:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τουρισμός υπερπολυτελείας: Η αγορά των βιλών που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα μέσα μεταφοράς

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

06:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσφέρει επιπλέον 11 εκατ. δολάρια ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κολομβία

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

06:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Το εορταστικό πρόγραμμα των μεγάλων προσκυνημάτων

06:23ΚΟΣΜΟΣ

Μεσόγειος: 11 πτώματα μεταναστών εντοπίστηκαν ανοιχτά της Λιβύης

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Νέα πλήγματα των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στη Μόκα με 8 νεκρούς

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έξι εργαζόμενοι ορυχείου νεκροί μετά από έκρηξη

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να καταληφθούν με ένα tweet»

04:12ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το ρωσικό σχέδιο κατάρρευσης ΝΑΤΟ και ΕΕ μέσω της Μολδαβίας

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: Μία νεκρή και 40 τραυματίες από σαρωτική πυρκαγιά στις ακτές της Αδριατικής

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: «Διαστρεβλώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες του USS Abraham Lincoln για να γίνουν πρωτοσέλιδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Νεκρός ο 31χρονος που αγνοείτο από τις 6 Αυγούστου – Τραγική κατάληξη στις έρευνες

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Αναφορές για νεκρούς

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι για Ραφήνα και Λαύριο, τροποποιήσεις στον Πειραιά

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: «Τρεις Σέρβοι με χτυπούσαν συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά…» – Βίντεο από τον ξυλοδαρμό οδηγού απορριμματοφόρου

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στον Εισαγγελέα

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό βίντεο: Καλοντυμένες κυρίες έκαναν ρινγκ πολυτελές εστιατόριο του Μπέβερλι Χιλς

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

04:12ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το ρωσικό σχέδιο κατάρρευσης ΝΑΤΟ και ΕΕ μέσω της Μολδαβίας

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια δυσλειτουργία: Το Α320 της Air India, έκανε «βουτιά» στον αέρα, αφού δεν ανταποκρίνονταν τα υδραυλικά συστήματα – Η αναφορά της Airbus

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 14/08/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν 17 εκατ. ευρώ

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη: Νεκρός ο καθηγητής του Κέιμπριτζ που κατηγορείται για λογοκλοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ