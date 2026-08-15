Κροατία: Μία νεκρή και 40 τραυματίες από σαρωτική πυρκαγιά στις ακτές της Αδριατικής

Snapshot Σφοδρή πυρκαγιά στις ακτές της Αδριατικής στην Κροατία προκάλεσε τον θάνατο μίας γυναίκας, την εξαφάνιση μίας άλλης και τραυματισμούς σε 40 άτομα.

Η φωτιά κατέκαψε περίπου 10.000 στρέμματα, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Ομίς.

Περίπου 2.400 άνθρωποι εκκενώθηκαν και φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής, ενώ 10 τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων και απαιτήθηκαν σχεδόν 300 πυροσβέστες με 93 οχήματα για την αντιμετώπισή της.

Η κατάσταση έχει πλέον σταθεροποιηθεί, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την περιοχή και να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Snapshot powered by AI

Σφοδρή πυρκαγιά σάρωσε της ακτές της Αδριατικής στην Κροατία, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας, ενώ μία ακόμη αγνοείται και 40 άτομα τραυματίστηκαν.

Πρόκειται για μία από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Κροατίας, δήλωσε ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος, Σλάβκο Τούτσακοβιτς, προσθέτοντας ότι περίπου 10.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης.

Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά στην περιοχή Ομίς, που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα των κροατικών ακτών της Αδριατικής.

10 άνθρωποι νοσηλεύονται στη ΜΕΘ

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν το πτώμα μίας γυναίκας η οποία αναμένεται να ταυτοποιηθεί, ενώ λίγο αργότερα ανακοίνωσαν πως μία υπήκοος Βοσνίας, 34 ετών, αγνοείται, χωρίς να υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο γυναικών.

Παράλληλα, τουλάχιστον 40 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Σπλιτ για να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και 14 από αυτούς χρειάστηκαν εισαγωγή, ανέφεραν υπεύθυνοι της δομής υγείας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Από τους τραυματίες οι δύο είναι τουρίστες, μία Γερμανίδα και ένας Πολωνός και οι υπόλοιποι είναι Κροάτες.

Δέκα άνθρωποι εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων έξι ενήλικοι και έφηβος 17 ετών έχουν διασωληνωθεί, είπε ο Δρ. Γιόσιπ Μπάνοβιτς σε ΜΜΕ. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο τέλος της ημέρες σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ.

Η φωτιά, ενισχυμένη από ριπαίους ανέμους, εξαπλώθηκε ταχύτατα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε τομέα όπου βρίσκονται πευκώνες, κατοικίες και τουριστικά καταλύματα ανατολικά της Ομίς.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, από τους οποίους περίπου 2.400 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής στην Ομίς, στη Σπλιτ και στη Μάκαρσκα, ανέφερε ο κροατικός Ερυθρός Σταυρός.

Σχεδόν 300 πυροσβέστες με 93 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες όλη νύχτα, αλλά δεν κατάφεραν να ελέγξουν αμέσως τη φωτιά που εξαπλωνόταν με αστραπιαία ταχύτητα, σημείωσε ο επικεφαλής του σώματος. «Περί τις 02:00, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των σφοδρών ανέμων, που άλλαζαν συνεχώς την κατεύθυνσή της. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Πολλά σπίτια, καφετέριες, εστιατόρια, οχήματα και πλεούμενα που βρίσκονταν στην ξηρά υπέστησαν ζημιές», είπε ο κ. Τούτσακοβιτς.

«Ήταν πολύ δύσκολη νύχτα, μια από τις πιο δύσκολες της ζωής μου», πρόσθεσε. Οι άνδρες του ήταν αντιμέτωποι με «καταιγίδα φωτιάς»: «τα πάντα καίγονταν, η γη κι ο ουρανός».

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ επιχείρησαν με το πρώτο φως, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για την Ομίς. Στάλθηκαν στη χερσόνησο Πέλιεσατς, όπου μαινόταν επίσης μεγάλη πυρκαγιά, κάπου 140 χιλιόμετρα νοτιότερα, κατόπιν σε άλλα δυο μέτωπα, στη Ζάνταρ και στην Τρογκίρ.

«Σταθερή η κατάσταση»

Η κατάσταση στην περιοχή πλέον «είναι σταθερή», όπως και στην Πέλιεσατς και στη Ζάνταρ, και «μειώσαμε το προσωπικό που επιχειρεί, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», είπε χθες βράδυ ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην κροατική δημόσια τηλεόραση HRT.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, μέλη της κυβέρνησής του και ο πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς επισκέφτηκαν την πυροπαθή περιοχή. «Η πυρκαγιά αυτή εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα (...) Είναι αληθινό θαύμα το ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν» ό,τι έσωσαν, έκρινε ο κ. Πλένκοβιτς.

Η Κροατία --όπως και μεγάλο μέρος των υπόλοιπων Βαλκανίων-- δοκιμάζεται από κύμα ζέστης και τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας σε πόλεις στις ακτές στην Αδριατική, συμπεριλαμβανομένης της Σπλιτ. Δεκάδες πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.

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