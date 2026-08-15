Ο γαστρονομικός χάρτης του Δεκαπενταύγουστου: Τι τρώνε σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι την Ήπειρο και την Κρήτη, ο Δεκαπενταύγουστος «σερβίρεται» με γεύσεις που κουβαλούν μνήμες, παράδοση και το άρωμα του ελληνικού καλοκαιριού

Ανθή Κουρεντζή

Ο γαστρονομικός χάρτης του Δεκαπενταύγουστου: Τι τρώνε σήμερα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
ΕΛΛΑΔΑ
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Ο Δεκαπενταύγουστος δεν είναι μόνο μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Είναι και μία από εκείνες τις ημέρες του ελληνικού καλοκαιριού που η πίστη συναντά την παράδοση, τα χωριά γεμίζουν ξανά κόσμο και τα τραπέζια στήνονται από νωρίς για οικογένειες, φίλους αλλά και ολόκληρες κοινότητες.

Μετά τη νηστεία που προηγείται της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 15η Αυγούστου σηματοδοτεί σε πολλές περιοχές την επιστροφή σε ένα πλούσιο γιορτινό τραπέζι, όπου πρωταγωνιστούν το κρέας, τα πιλάφια, οι πίτες και τα τοπικά εδέσματα.

Δεν υπάρχει, βέβαια, ένα ενιαίο «φαγητό της Παναγίας». Από νησί σε νησί και από χωριό σε χωριό, κάθε τόπος έχει διαμορφώσει τη δική του γαστρονομική παράδοση. Κι έτσι, την ίδια ημέρα, αλλού βράζουν κισκέκ σε μεγάλα καζάνια, αλλού ψήνουν αρνιά για ώρες και αλλού στρώνουν τραπέζια με παστιτσάδα ή κρεατόπιτα.

Αμοργός: Πατατάτο και ξιδάτο

Στην Αμοργό, οι μυρωδιές από το πατατάτο είναι συνυφασμένες με τα μεγάλα πανηγύρια. Κατσίκι ή γίδα μαγειρεύονται αργά με πατάτες, ντομάτα και μπαχαρικά, μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό και η σάλτσα να δέσει.

Δίπλα του συναντάμε και το ξιδάτο, την παραδοσιακή κρεατόσουπα του νησιού, που αποτελεί ακόμη ένα χαρακτηριστικό πιάτο των μεγάλων γιορτών.

patatato-amorgos.jpg

Αστυπάλαια: Ο λαμπριανός στον ξυλόφουρνο

Στην Αστυπάλαια, ο λαμπριανός αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γιορτινά φαγητά. Αρνί ή κατσίκι γεμίζεται με ρύζι, συκωτάκια και αρωματικά και ψήνεται αργά στον ξυλόφουρνο.

Μπορεί το όνομά του να παραπέμπει κυρίως στο Πάσχα, όμως το πλούσιο αυτό φαγητό έχει θέση και σε μεγάλα πανηγυρικά τραπέζια του καλοκαιριού, όπως τον Δεκαπενταύγουστο.

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Κάσος: Πιλάφι, κατσίκι και ντολμαδάκια

Στην Κάσο, ο Δεκαπενταύγουστος μετατρέπεται σε μία μεγάλη γιορτή γεύσεων. Το κασιώτικο πιλάφι, αρωματισμένο με κανέλα και εμπλουτισμένο με βούτυρο και ντομάτα, συνοδεύει το ψητό κατσίκι.

Στο τραπέζι βρίσκουν επίσης θέση οι τηγανητές πατάτες και τα περίφημα μικροσκοπικά κασιώτικα ντολμαδάκια, που απαιτούν υπομονή και μεράκι για την παρασκευή τους.

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Μυτιλήνη: Το κισκέκ στα μεγάλα καζάνια

Στη Μυτιλήνη, ένα από τα πιάτα που συναντάμε στα πανηγύρια είναι το κισκέκ ή κισκέσι. Κρέας και σιτάρι σιγομαγειρεύονται για πολλές ώρες μέχρι να αποκτήσουν μια πλούσια, χυλωμένη υφή.

Το κισκέκ δεν είναι απλώς μια συνταγή. Η παρασκευή του αποτελεί μέρος της ίδιας της γιορτής, καθώς συχνά μαγειρεύεται σε μεγάλες ποσότητες για να μοιραστεί στους ανθρώπους που συμμετέχουν στο πανηγύρι.

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Κρήτη: Αντικριστό, γαμοπίλαφο και βραστή γίδα

Στην Κρήτη, το γιορτινό τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κρέας.

Σε πολλές περιοχές συναντά κανείς αντικριστό αρνί ή κατσίκι, ενώ σε άλλα πανηγύρια πρωταγωνιστούν η βραστή γίδα και το πιλάφι, μαγειρεμένο στον δυνατό ζωμό του κρέατος.

Τη γιορτή συμπληρώνουν πίτες, καλτσούνια και χόρτα, ενώ σε κάθε γωνιά της Κρήτης σερβίρονται γαλακτομπούρεκο, λουκουμάδες, τσικουδιά και ρακί. Σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου πάλι, συνηθίζουν να ψήνουν καπρικό που είναι χοντρές φέτες από χοιρινό μπούτι με δέρμα, που τις αλατίζουν καλά, τις τυλίγουν σε αντικολλητικό χαρτί κουζίνας και τις ψήνουν μέχρι να μαλακώσουν.

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Στη συνέχεια, ανοίγουν το χαρτί και ψήνουν το κρέας μέχρι να ροδίσει και η πέτσα να γίνει τραγανή. Τέλος, όταν το κρέας είναι έτοιμο το σκεπάζουν με λεμονόφυλλα που του δίνουν τέλειο άρωμα.

Κέρκυρα: Παστιτσάδα στο γιορτινό τραπέζι

Στην Κέρκυρα, η παστιτσάδα είναι ένα από τα φαγητά που δύσκολα λείπουν από ένα σημαντικό οικογενειακό ή γιορτινό τραπέζι.

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Παραδοσιακά παρασκευάζεται με κόκορα ή μοσχάρι, τα οποία μαγειρεύονται σε πλούσια κόκκινη σάλτσα με το χαρακτηριστικό μείγμα μπαχαρικών, το σπετσερικό. Σερβίρεται με χοντρά μακαρόνια και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της επτανησιακής κουζίνας.

Κεφαλονιά: Η περίφημη κρεατόπιτα

Λίγο νοτιότερα, στην Κεφαλονιά, η κρεατόπιτα έχει την τιμητική της. Η πλούσια γέμιση με κρέας, ρύζι, μυρωδικά και μπαχαρικά κλείνεται μέσα σε τραγανό φύλλο και δημιουργεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πιάτα του νησιού.

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Σε γιορτινά τραπέζια μπορεί επίσης να συναντήσει κανείς βραστό τράγο, αρνί ή κατσίκι.

Μεσσηνία: Η γουρουνοπούλα του πανηγυριού

Στη Μεσσηνία, η γουρουνοπούλα αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι των μεγάλων πανηγυριών.

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Ψήνεται αργά για ώρες, μέχρι το κρέας να γίνει ζουμερό και η πέτσα τραγανή, ενώ η μυρωδιά της γεμίζει τις πλατείες και τους δρόμους στα μεγάλα καλοκαιρινά γλέντια.

Εύβοια: Το «στιφάδο της Παναγίας»

Στον Οξύλιθο της Εύβοιας, ο Δεκαπενταύγουστος έχει τη δική του ξεχωριστή γαστρονομική παράδοση: το περίφημο «στιφάδο της Παναγίας».

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Μοσχάρι, πολλά κρεμμύδια και ντομάτα σιγομαγειρεύονται σε μεγάλα καζάνια και στη συνέχεια το φαγητό μοιράζεται στους πιστούς και στους επισκέπτες.

Εδώ, περισσότερο ίσως από οπουδήποτε αλλού, το κοινό φαγητό αποκτά τον χαρακτήρα προσφοράς και κοινωνίας.

Τρίκαλα: Προβατίνα με πλιγούρι

Στη Θεσσαλία, η κτηνοτροφική παράδοση αποτυπώνεται και στο γιορτινό τραπέζι.

Στην περιοχή των Τρικάλων συναντάμε προβατίνα με πλιγούρι, ένα πλούσιο και χορταστικό φαγητό που βασίζεται σε απλά υλικά και στο αργό μαγείρεμα.

Στα ορεινά χωριά του Κόζιακα, του Ασπροποτάμου και της Πίνδου, η εικόνα της σούβλας που γυρίζει από το πρωί είναι σχεδόν συνυφασμένη με τον Δεκαπενταύγουστο.

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Αρνάκι, παϊδάκια και ψητό κρέας επιστρέφουν στο κέντρο του τραπεζιού μετά τη νηστεία και συνοδεύουν τα οικογενειακά ανταμώματα που κορυφώνονται ανήμερα της Παναγίας.

Και βέβαια υπάρχει το πρόβειο κεμπάπ. Ένα φαγητό που στα χωριά των Τρικάλων δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καλοψημένο, με μπόλικο αλάτι και δίπλα ψωμί, ντομάτα και κρεμμύδι, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις γεύσεις που έχουν ταυτιστεί περισσότερο με τα καλοκαιρινά πανηγύρια της περιοχής.

Δίπλα στα ψητά υπάρχει πάντα η μεγάλη τρικαλινή σταθερά: η πίτα.

Τυρόπιτα, χορτόπιτα, πρασόπιτα ή ό,τι άλλο έχει ετοιμαστεί από το προηγούμενο βράδυ. Σε πολλά σπίτια είναι το πρώτο πιάτο που θα βγει στο τραπέζι και σε πολλές περιπτώσεις… εξαφανίζεται πριν ακόμη φτάσουν τα κρέατα.

Αλόννησος: Γίδα κοκκινιστή με μακαρόνια

Στην Αλόννησο, η γίδα κοκκινιστή αποτελεί μια από τις κλασικές επιλογές των παραδοσιακών τραπεζιών.

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Το κρέας σιγοβράζει μέσα στην κόκκινη σάλτσα μέχρι να μαλακώσει και σερβίρεται με μακαρόνια, σε ένα πιάτο που ταιριάζει απόλυτα στη λογική του μεγάλου οικογενειακού γεύματος.

Σίφνος: Μαστέλο με κρασί και μυρωδικά

Στη Σίφνο, το μαστέλο είναι από τα πιο γνωστά πιάτα του νησιού. Αρνί ή κατσίκι ψήνεται για ώρες μέσα στο χαρακτηριστικό πήλινο σκεύος, με κρασί και μυρωδικά.

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Η αργή διαδικασία ψησίματος δίνει στο κρέας ιδιαίτερα τρυφερή υφή και έντονα αρώματα, δημιουργώντας ένα πιάτο που συνδέεται με τις μεγάλες οικογενειακές και θρησκευτικές γιορτές.

Στα νησιά των Κυκλάδων βασικό πιάτο στα τραπέζια της Παναγίας είναι το χοιρινό ρόστο. Πρόκειται για αρνί ή χοιρινό που καρυκεύεται, τρυπιέται, ροδίζεται, μαγειρεύεται με ντομάτα, πατάτες, καρότα και μανιτάρια, και σερβίρεται με χοντρά μακαρόνια.

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Ρόδος - Κατσίκι με πλιγούρι και ντομάτα

Στη Ρόδο οι δρόμοι γεμίζουν πανηγύρια και στην κουζίνα τους μαγειρεύεται κατσίκι με πλιγούρι και ντομάτα.

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Χίος - Κοκκινιστός κόκκορας

Στη Χίο, στα οικογενειακά τραπέζια τρώνε συνήθως κοκκινιστό κόκορα. Η παρασκευή του περιλαμβάνει ροδίσματα, κρασί, ντομάτα και μπαχαρικά, και σερβίρεται μαζί με πατάτες ή μακαρόνια και τριμμένο τυρί.

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Θάσος - Μοσχάρι στιφάδο

Στη Θάσο ξεχωρίζει το μοσχάρι στιφάδο, ενώ σε ορισμένα τραπέζια συναντάται και το κουνέλι. Το στιφάδο θεωρείται χαρακτηριστικό γιορτινό πιάτο του νησιού και αποτελεί μέρος των τραπεζιών τόσο στα σπίτια όσο και στα πανηγύρια.

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Το κοινό τραπέζι που ενώνει την Ελλάδα

Πίσω από όλες αυτές τις διαφορετικές συνταγές υπάρχει ένα κοινό στοιχείο: η έννοια της συντροφικότητας.

Ο Δεκαπενταύγουστος στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η στιγμή που οι οικογένειες κάθονται γύρω από ένα τραπέζι. Είναι η ημέρα που οι ξενιτεμένοι επιστρέφουν στα χωριά τους, οι πλατείες γεμίζουν, τα καζάνια στήνονται από νωρίς και το φαγητό προσφέρεται συχνά σε φίλους, συγγενείς αλλά και αγνώστους.

Από το κισκέκ της Μυτιλήνης μέχρι την κρεατόπιτα της Κεφαλονιάς, τη γουρουνοπούλα της Μεσσηνίας και το «στιφάδο της Παναγίας» στην Εύβοια, κάθε πιάτο αφηγείται ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας του τόπου του.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο χαρακτηριστικό «έδεσμα» του Δεκαπενταύγουστου: το κοινό τραπέζι. Ένα τραπέζι που ενώνει την πίστη, την παράδοση, τη γεύση και την επιστροφή στον τόπο — όλα όσα κάνουν τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας ένα από τα πιο αυθεντικά σημεία αναφοράς του ελληνικού καλοκαιριού.

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