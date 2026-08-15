Αυξημένη η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής παρά το απαγορευτικό και τις τροποποιήσεις

Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πρωινής εξόδου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς στη Ραφήνα και στο Λαύριο βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Αυξημένη η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής παρά το απαγορευτικό και τις τροποποιήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξημένη αναμένεται σήμερα, Δεκαπενταύγουστο, η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι στην εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Χθες, Παρασκευή, συνολικά 45.229 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου με προορισμό τα νησιά, αποτυπώνοντας την κορύφωση της εξόδου για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής πρωινής εξόδου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς στη Ραφήνα και στο Λαύριο βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00 το μεσημέρι. Εφόσον επιβεβαιωθεί η αναμενόμενη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και αρθούν οι περιορισμοί, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η επιβατική κίνηση και στα δύο αυτά λιμάνια, με τους εκδρομείς να κατευθύνονται προς τα νησιά του Αιγαίου.

Στον Πειραιά, με βάση τα στοιχεία των προγραμματισμένων προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή, η συνολική κίνηση ανέρχεται σε 21.893 επιβάτες. Από την περιοχή του Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια με 15.347 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού η κίνηση ανέρχεται σε 6.546 επιβάτες.

Ειδικότερα, στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 32 δρομολόγια επιβατηγών - ταχύπλοων με 2.662 επιβάτες και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών με 3.884 επιβάτες. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελέστην από τον Πειραιά τα δρομολόγια του «Blue Star Paros» προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο και του «Super Speed Jet 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Στο λιμάνι της Ραφήνας ισχύει απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00, ωστόσο πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια προς Μαρμάρι στις 08:30, 12:00 και 18:00. Αντίστοιχα, στο Λαύριο το απαγορευτικό βρίσκεται σε ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι. Καθώς τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν έντονα και μεταβαλλόμενα, αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εκτέλεση των δρομολογίων, ενώ οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.

Αυξημένη η κίνηση και χθες Παρασκευή

Η αυξημένη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου είχε ήδη αποτυπωθεί από χθες στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, όπου δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν για νησιωτικούς προορισμούς. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, με 24.738 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν συνολικά 59 δρομολόγια με συμβατικά και ταχύπλοα πλοία, μεταφέροντας 10.475 επιβάτες.

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα υπόλοιπα δύο λιμάνια της Αττικής. Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν οκτώ αναχωρήσεις πλοίων με 4.922 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα αναχώρησαν εννέα πλοία, μεταφέροντας συνολικά 5.094 επιβάτες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτηρος Χανίων για τον Δεκαπενταύγουστο

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Ημιβύθιση ιστιοφόρου - Υπήκοοι Τουρκίας και Βελγίου οι επιβαίνοντες

10:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κω μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ανήλικος οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και πινακίδες - Τραυμάτισε αστυνομικό

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια, χωρίς ρεύμα πόλεις και χωριά - Δείτε βίντεο

10:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Για πόσες διανυκτερεύσεις και πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το voucher

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής παρά το απαγορευτικό και τις τροποποιήσεις

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Διπλωματική κρίση με τις ΗΠΑ, βλέπουν «ανάμιξη» στα πολιτικά πράγματα της χώρας

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Μίσιγκαν: Έξι νεκροί από πυροβολισμούς - Νεκρός ο δράστης

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Ζητά συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα για αντικατάσταση της ανακωχής με ειρήνη

09:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Αυγούστου

09:48ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί άραγε καταρρέει μια αυτοκρατορία όπως η ΕΕ;

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στην τελική ευθεία η Καλαμαριά

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική για εκείνον»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Στέφανος Μάνος σε ηλικία 87 ετών

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

08:40LIFESTYLE

Άλλος για Πάρο τράβηξε και άλλος για Χαλκιδική – Πού κάνουν διακοπές οι παρουσιαστές

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική μοίρα της Marzieh Nayeri: Εξαναγκάστηκε σε γάμο στα 17, την παρενοχλούσαν σεξουαλικά φίλοι του συζύγου, εκτελέστηκε στα 24

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται από τα λιμάνια της Αττικής - Απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 13:00

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία: Κατέρρευσαν κτήρια, χωρίς ρεύμα πόλεις και χωριά - Δείτε βίντεο

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του πρώην καθηγητή του Κέιμπριτζ που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - «Η παραπληροφόρηση ήταν υπερβολική για εκείνον»

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Πώς θα κυλήσει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο - Πότε έρχεται νέο κύμα καύσωνα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

06:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Ελληνικές συμμετοχές σε επτά τελικούς - Το πρόγραμμα της 6ης ημέρας

06:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μποφόρ στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα ρίξει καταιγίδες

20:28WHAT THE FACT

Σίγουρα σας έχει… ξεφύγει: Το πιο αγενές πράγμα που κάνετε όταν ψωνίζετε στο σούπερ μάρκετ

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Τι αλλάζει στη φορολογία και στους συντελεστές - Πίνακες και παραδείγματα

05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 15 Αυγούστου - Τα ονόματα που γιορτάζουν

07:55ΕΘΝΙΚΑ

Τορπιλισμός της «Έλλης» στην Τήνο τον 15Αύγουστο του 1940: Ηχητικό ντοκουμέντο και μαρτυρίες

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους για 40.000 δημόσιους υπαλλήλους – Τα 4 κριτήρια για την επιβράβευση

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Στενό μαρκάρισμα της Τουρκίας στην Αίγυπτο για να υπογράψει τη συμφωνία της Μέκκας

07:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Τουρισμός υπερπολυτελείας: Η αγορά των βιλών που κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ την ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ