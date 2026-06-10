Σεισμός στη Βόρεια Εύβοια: 26 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα - Κανένα δεν θεωρείται «κόκκινο»

Για τα «κίτρινα» κτίρια η ενίσχυση ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, ενώ για τα «κόκκινα» σε 6.000 ευρώ

Newsbomb

Σεισμός στη Βόρεια Εύβοια: 26 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα - Κανένα δεν θεωρείται «κόκκινο»

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια με επίκεντρο το Προκόπι

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έγιναν 60 αυτοψίες σε κτίρια της Βόρειας Εύβοιας με 34 «πράσινα» και 26 «κίτρινα», χωρίς να καταγραφεί κανένα «κόκκινο» κτίριο.
  • Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για «πράσινα», 4.000 ευρώ για «κίτρινα» και 6.000 ευρώ για «κόκκινα» κτίρια, ενώ χορηγείται επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών 600 ευρώ.
  • Συνολικά έξι κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. συνεχίζουν τις αυτοψίες με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος της εβδομάδας.
  • Ο Δήμος συγκεντρώνει αιτήσεις και προχωρά στην καταγραφή δικαιούχων για την εκταμίευση ενισχύσεων που μπορεί να γίνει εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή των στοιχείων.
  • Από το 2025 η αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων καλύπτεται 100% από το Δημόσιο, με ενισχύσεις έως 30.000 ευρώ για επισκευές και έως 150.000 ευρώ για ανακατασκευές.
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Συνολικά 60 αυτοψίες κτιρίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που ήταν το επίκεντρο του σεισμού των 5,2R που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «πράσινα» (κατάλληλα για χρήση), 26 «κίτρινα» (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση), ενώ δεν καταγράφηκε κανένα «κόκκινο» κτίριο.

Αναλυτικά:

* Προκόπι: 42 αυτοψίες (24 πράσινα, 18 κίτρινα)

* Δαφνούσσα: 11 αυτοψίες (6 πράσινα, 5 κίτρινα)

* Σπαθάρι: 7 αυτοψίες (4 πράσινα, 3 κίτρινα)

Οι αυτοψίες των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Στη Βόρεια Εύβοια επιχειρούν συνολικά έξι κλιμάκια, εκ των οποίων τέσσερα διμελή και δύο τριμελή. Τα συνεργεία θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των αυτοψιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής. Η διαδικασία, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «παρουσιάζει ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις, καθώς πρόκειται για οικισμούς που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση μεταξύ τους και στους οποίους εντοπίζονται περιορισμένες βλάβες σε ένα ή δύο κτίρια ανά οικισμό. Με την ενίσχυση των συνεργείων, εκτιμάται ότι οι αυτοψίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας».

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση των αιτήσεων των πολιτών για τη χορήγηση της πρώτης οικονομικής ενίσχυσης και των επιδομάτων πρώτων βιοτικών αναγκών. Ο Δήμος προχωρά στον αρχικό έλεγχο και τη σύνταξη των καταλόγων των δικαιούχων, τους οποίους αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Μετά την παραλαβή πλήρων και ορθών στοιχείων, η εκταμίευση των προβλεπόμενων ενισχύσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μίας εβδομάδας, όπως σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι για τα κτίρια που χαρακτηρίζονται «πράσινα» προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών οικοσκευής και νοικοκυριού. Για τα «κίτρινα» κτίρια η ενίσχυση ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, ενώ για τα «κόκκινα» σε 6.000 ευρώ. Επιπλέον, χορηγείται επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ στους κατοίκους πληγέντων κτιρίων. Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης, λαμβάνοντας επίδομα ενοικίου για διάστημα έως δύο ετών, το οποίο κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι από το 2025 η στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων καλύπτεται πλέον κατά 100% από το Δημόσιο. Για κτίρια που χρήζουν επισκευής, η ενίσχυση μπορεί να φθάσει περίπου τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και την έκταση των ζημιών, ενώ για περιπτώσεις ανακατασκευής μπορεί να ανέλθει έως και τις 150.000 ευρώ.

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