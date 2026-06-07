Σεισμός τώρα: Δόνηση 4,8R στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε το μέγεθος της δόνησης στα 5,3 Ρίχτερ
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- Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής.
- Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
- Λίγα λεπτά μετά ακολούθησε δεύτερος σεισμός με παρόμοιο μέγεθος.
- Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε το μέγεθος της δόνησης στα 5,3 Ρίχτερ.
- Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια στις 12:58 το μεσημέρι της Κυριακής (7/6). Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας.
Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε κι άλλος σεισμός, ο οποίος ήταν εξίσου ισχυρός και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό το μέγεθός του ήταν μεγαλύτερο από της πρώτης δόνησης. Ο δεύτερος σεισμός μετρήθηκε στα 5,2 Ρίχτερ.
Ο πρώτος σεισμός των 4,8 Ρίχτερ
Ο δεύτερος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ
Λίγα λεπτά αργότερα, και συγκεκριμένα στις 13:02 το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) ακολούθησε νέα, ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή, και συγκεκριμένα 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.
Κατολισθήσεις στην περιοχή του Μαντουδίου
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή ζημιές, ωστόσο, υπήρξαν εκτεταμένες αποκολλήσεις βράχων και κατολισθήσεις.
Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό η δόνηση του πρώτου σεισμού ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.
Συνεχείς οι μετασεισμοί
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έχουν καταγραφεί ήδη αρκετές μικρότερες δονήσεις, περί τα 3 Ρίχτερ, ενώ οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από επικίνδυνα κτήρια και να βγουν στην ύπαιθρο.