Σεισμός τώρα: Δόνηση 4,8R στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε το μέγεθος της δόνησης στα 5,3 Ρίχτερ

Μιχάλης Παπαδάκος

Σεισμός τώρα: Δόνηση 4,8R στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική

Σεισμογράφος

TATIANA_BOLARI/EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
  • Λίγα λεπτά μετά ακολούθησε δεύτερος σεισμός με παρόμοιο μέγεθος.
  • Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε το μέγεθος της δόνησης στα 5,3 Ρίχτερ.
  • Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια στις 12:58 το μεσημέρι της Κυριακής (7/6). Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε κι άλλος σεισμός, ο οποίος ήταν εξίσου ισχυρός και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό το μέγεθός του ήταν μεγαλύτερο από της πρώτης δόνησης. Ο δεύτερος σεισμός μετρήθηκε στα 5,2 Ρίχτερ.

Ο πρώτος σεισμός των 4,8 Ρίχτερ

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Ο δεύτερος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ

Λίγα λεπτά αργότερα, και συγκεκριμένα στις 13:02 το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) ακολούθησε νέα, ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή, και συγκεκριμένα 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.

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Κατολισθήσεις στην περιοχή του Μαντουδίου

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή ζημιές, ωστόσο, υπήρξαν εκτεταμένες αποκολλήσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό η δόνηση του πρώτου σεισμού ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Σεισμός

Συνεχείς οι μετασεισμοί

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έχουν καταγραφεί ήδη αρκετές μικρότερες δονήσεις, περί τα 3 Ρίχτερ, ενώ οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από επικίνδυνα κτήρια και να βγουν στην ύπαιθρο.

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