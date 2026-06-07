Σεισμός τώρα: Δόνηση 4,8R στην Εύβοια - Ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική

Snapshot Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Λίγα λεπτά μετά ακολούθησε δεύτερος σεισμός με παρόμοιο μέγεθος.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανέφερε το μέγεθος της δόνησης στα 5,3 Ρίχτερ.

Ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Εύβοια στις 12:58 το μεσημέρι της Κυριακής (7/6). Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοιας.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε κι άλλος σεισμός, ο οποίος ήταν εξίσου ισχυρός και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό το μέγεθός του ήταν μεγαλύτερο από της πρώτης δόνησης. Ο δεύτερος σεισμός μετρήθηκε στα 5,2 Ρίχτερ.

Ο πρώτος σεισμός των 4,8 Ρίχτερ

Ο δεύτερος σεισμός των 5,2 Ρίχτερ

Λίγα λεπτά αργότερα, και συγκεκριμένα στις 13:02 το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) ακολούθησε νέα, ισχυρότερη δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ. Το επίκεντρο του εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή, και συγκεκριμένα 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Κατολισθήσεις στην περιοχή του Μαντουδίου

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί ή ζημιές, ωστόσο, υπήρξαν εκτεταμένες αποκολλήσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό η δόνηση του πρώτου σεισμού ήταν μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Συνεχείς οι μετασεισμοί

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έχουν καταγραφεί ήδη αρκετές μικρότερες δονήσεις, περί τα 3 Ρίχτερ, ενώ οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από επικίνδυνα κτήρια και να βγουν στην ύπαιθρο.

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