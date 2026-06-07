Σεισμός στην Εύβοια: «Εκτεταμένες ζημιές στον δήμο Μαντουδίου, έγιναν κατολισθήσεις»

Για εκτεταμένες ζημιές από τους συνεχομένους ισχυρούς σεισμούς στην Εύβοια έκανε λόγο στις πρώτες δηλώσεις του ο δήμαρχος Μαντουδίου- Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Μιλώντας στο Ertnews, τόνισε ότι έχουν γίνει κατολισθήσεις και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν τραυματισμοί αλλά εκτεταμένες ζημιές. «Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα»

Το πρωί της Κυριακής, η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησαν και άλλες σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ.



Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική.





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