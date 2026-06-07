Παπαζάχος για τους σεισμούς στην Εύβοια: Συνηθισμένη η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

Snapshot Στην Εύβοια σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί στις 7 Ιουνίου με μεγέθη 4,8 και 5,2 Ρίχτερ.

Ο καθηγητής Κώστας Παπαζάχος δήλωσε ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είναι συνηθισμένη.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου ανέφερε εκτεταμένες ζημιές και κατολισθήσεις χωρίς τραυματισμούς.

Οι κατολισθήσεις έχουν επηρεάσει δρόμους στην περιοχή Πλακιά και Δαφνούσα. Snapshot powered by AI

Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:58, και είχε ένταση 4,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, στις 13:02, περίπου στο ίδιο σημείο και είχε ένταση 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Παπαζάχος: Συνηθισμένη η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την διπλή σεισμική δόνηση στην κεντρική Εύβοια.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζάχος, η σεισμική δραστηριότητα είναι συνηθισμένη στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκαν οι σεισμοί.

Ο καθηγητής σεισμολογίας έκανε λόγο για απανωτούς σεισμούς, τουλάχιστον τρεις.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Παπαζάχος, οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία καθώς δεν χαρακτηρίζονται ως σημαντικοί για τον ελληνικό χώρο.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, το γεγονός ότι οι σεισμοί έγιναν κοντά σε κατοικημένες περιοχές και αισθητοί στην Αττική προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

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«Εκτεταμένες ζημιές στον δήμο Μαντουδίου, έγιναν κατολισθήσεις»

Για εκτεταμένες ζημιές από τους συνεχομένους ισχυρούς σεισμούς στην Εύβοια έκανε λόγο στις πρώτες δηλώσεις του ο δήμαρχος Μαντουδίου- Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Μιλώντας στη ΕΡΤ, τόνισε ότι έχουν γίνει κατολισθήσεις και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν υπάρχουν τραυματισμοί αλλά εκτεταμένες ζημιές. «Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα».

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