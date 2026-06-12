Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Γύθειο
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα
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Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στο Γύθειο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 4:00 το απόγευμα, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γυθείου.
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