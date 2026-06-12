Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Γύθειο

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στο Γύθειο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 4:00 το απόγευμα, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γυθείου.

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