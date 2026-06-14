Σεισμός στη Μεθώνη: «Μάλλον ήταν η κύρια δόνηση», εκτιμά ο Τσελέντης

Λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε απόψε (14/06) στις 21:17, ο σεισμολόγος, Άκης Τσελέντης, εκτίμησε ότι πρόκειται «κατά μεγάλη πιθανότητα» για την κύρια δόνηση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η εκδήλωση ισχυρών μετασεισμών τις επόμενες ώρες.

Αίσθηση προκάλεσε η προειδοποίηση προς τους πολίτες που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές. Όπως ανέφερε: «Προσέξτε τα παιδιά σας αν είναι στη θάλασσα μήπως έχουμε κανένα μικρό τσουνάμι από κάποιον μετασεισμό».

Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να εφαρμόζουν τα γνωστά μέτρα σεισμικής προστασίας και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά τη μετασεισμική δραστηριότητα προκειμένου να αξιολογήσουν την εξέλιξη του φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

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