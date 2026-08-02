Χατζηδάκης για θάνατο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη: Ήταν από τους πυλώνες της παράταξής μας

Snapshot Ο Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε θλίψη για την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης χαρακτηρίστηκε ως πυλώνας της Νέας Δημοκρατίας με ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία.

Υπηρέτησαν μαζί στην ευρωβουλή από το 2004 έως το 2007, όπου ο Βαρβιτσιώτης ήταν αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Snapshot powered by AI

Τη θλίψη του για την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηδάκης, σημείωσε πως «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή».

«Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια» προσθέτει ο κ. Χατζηδάκης, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο και σημειώνει «Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»

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