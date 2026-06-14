Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

Snapshot Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Μεθώνη Μεσσηνίας με εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε όλη την Πελοπόννησο.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα μέχρι στιγμής, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους.

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό και δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί αν ήταν ο κύριος σεισμός.

Καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εγρήγορση για πιθανά μετασεισμικά φαινόμενα, όπως μικρά κύματα τσουνάμι, ειδικά αν βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 21:17 το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νοτια-νοτιοδυτικά της Μεθώνης, στη Μεσσηνία.

Η δόνηση ήταν αρκετά μεγάλη και έγινε αισθητή σε όλη την Πελοπόννησο, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 9 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα.

Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος: Ελεγχόμενη η κατάσταση

Ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή προβλήματα στον δήμο μετά τη σεισμική δόνηση. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκονται σε επιφυλακή σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, με συνεργεία να πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του νομού, ώστε να διαπιστωθεί αν προκλήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, με την κατάσταση να παραμένει μέχρι στιγμής υπό πλήρη έλεγχο στην περιοχή της Μεθώνης και της ευρύτερης Μεσσηνίας.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για δυνατή επιφανειακή δόνηση στον θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου, η οποία ήταν αισθητή ακόμη και ελαφρά στην Αττική. Σημείωσε ότι είναι πρόωρο να εκτιμηθεί αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό, υπενθυμίζοντας ότι η περιοχή διαθέτει υψηλό σεισμικό δυναμικό, με τον πιο πρόσφατο μεγάλο σεισμό να έχει σημειωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2008, με μέγεθος 6,6 Ρίχτερ.

Από πλευράς του, ο Άκης Τσελέντης ανέφερε ότι το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο εντόπισε τη δόνηση σε απόσταση 234 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αθήνας, εκτιμώντας με μεγάλη πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε εγρήγορση για πιθανά μικρά κύματα τσουνάμι από μετασεισμούς, σε περίπτωση που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, και να εφαρμόσουν τα βασικά μέτρα σεισμικής προφύλαξης.

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