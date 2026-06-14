Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Πελοπόννησο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Μεθώνη Μεσσηνίας με εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός σε όλη την Πελοπόννησο.
  • Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα μέχρι στιγμής, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικής πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους.
  • Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό και δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί αν ήταν ο κύριος σεισμός.
  • Καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εγρήγορση για πιθανά μετασεισμικά φαινόμενα, όπως μικρά κύματα τσουνάμι, ειδικά αν βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.
Snapshot powered by AI

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 21:17 το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νοτια-νοτιοδυτικά της Μεθώνης, στη Μεσσηνία.

Η δόνηση ήταν αρκετά μεγάλη και έγινε αισθητή σε όλη την Πελοπόννησο, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 9 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή προβλήματα.

seismos-1.jpg

Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος: Ελεγχόμενη η κατάσταση

Ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στο ΕΡΤNews τόνισε ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή προβλήματα στον δήμο μετά τη σεισμική δόνηση. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκονται σε επιφυλακή σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, με συνεργεία να πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του νομού, ώστε να διαπιστωθεί αν προκλήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, με την κατάσταση να παραμένει μέχρι στιγμής υπό πλήρη έλεγχο στην περιοχή της Μεθώνης και της ευρύτερης Μεσσηνίας.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για δυνατή επιφανειακή δόνηση στον θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου, η οποία ήταν αισθητή ακόμη και ελαφρά στην Αττική. Σημείωσε ότι είναι πρόωρο να εκτιμηθεί αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό, υπενθυμίζοντας ότι η περιοχή διαθέτει υψηλό σεισμικό δυναμικό, με τον πιο πρόσφατο μεγάλο σεισμό να έχει σημειωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2008, με μέγεθος 6,6 Ρίχτερ.

Από πλευράς του, ο Άκης Τσελέντης ανέφερε ότι το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο εντόπισε τη δόνηση σε απόσταση 234 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αθήνας, εκτιμώντας με μεγάλη πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Παράλληλα, κάλεσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε εγρήγορση για πιθανά μικρά κύματα τσουνάμι από μετασεισμούς, σε περίπτωση που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, και να εφαρμόσουν τα βασικά μέτρα σεισμικής προφύλαξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Ρόδο: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ – Ένας τραυματίας

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε διανομέα και τον εγκατέλειψε

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πορεία για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο

23:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να καθαρίσετε μόνοι σας το κλιματιστικό

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Δραματική διάσωση 12χρονης από απόκρημνο σημείο στον ποταμό Λούρο

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές από Πλακιά: «Περιμένω απαντήσεις μετά τη βράβευση της τριάδας του "παράνομου φορτίου"»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: «Μάλλον ήταν η κύρια δόνηση», εκτιμά ο Τσελέντης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα πλήρωσε 20.000 ευρώ για οδοντιατρική περιποίηση στην Τουρκία και κατέληξε… χωρίς δόντια

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

22:26ΚΟΣΜΟΣ

«Όσκαρ» ατυχίας σε παίκτη ξυστού: Πίστεψε ότι κέρδισε 100.000 δολάρια, αλλά το σύστημα τον… προσγείωσε απότομα

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μιζούρι: Δώδεκα νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Επίδειξη δύναμης από τα «πάντσερ» και πρεμιέρα με το... δεξί (vids)

22:00ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κέιτι φοβόταν ότι θα τη σκοτώσουν»: Νέα έρευνα για τον μυστηριώδη θάνατο 27χρονης

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Χάος έξω από συναγωγή στο Λονδίνο, 15 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για ισραηλινά ακίνητα

21:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Γενεύη: Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας πριν από τη G7 - Επιθέσεις σε γραφεία του ΟΗΕ

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη

21:12LIFESTYLE

«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:37ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Μεθώνη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές από Πλακιά: «Περιμένω απαντήσεις μετά τη βράβευση της τριάδας του "παράνομου φορτίου"»

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Σκοπελίτης» συνόδευσε τον «καπετάν Γιάννη» στην κηδεία του - Συγκινητικό βίντεο

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)

21:44ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:12LIFESTYLE

«Ακούτε; Αυτά είναι μενού γάμου» – Οι ευχές και η… ατάκα της Γερμανού για τον γάμο της Μπάρκα

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται πάντα εκείνη την Κυριακή

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι εντόπισαν τη «χαμένη Ατλαντίδα» της Ευρώπης έπειτα από 8.500 χρόνια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ο μικρός Γιάννης πέθανε μετά από έξι χρόνια γενναίας μάχης με τον καρκίνο - Το συγκινητικό «αντίο» της μητέρας του

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου - Τι πρέπει να περιέχει

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε μπροστά στην τηλεόραση και βρέθηκε 42 χρόνια αργότερα – Το διαμέρισμα που έμεινε «παγωμένο στον χρόνο»

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μιζούρι: Δώδεκα νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές είναι οι 20 πόλεις που κινδυνεύουν από το Ελ Νίνιο - Ο παγκόσμιος χάρτης

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Μεθώνη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Λαρίσης Ιερώνυμου για τους μισθούς των Μητροπολιτών: Οι τσέπες μου είναι τρύπιες

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια περίπτωση στην Πάτρα: Μητέρα γέννησε έξι φορές με καισαρική

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία: Νεκρή νεαρή γυναίκα - Το μοιραίο λάθος - Σκληρές εικόνες 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ