Κλήρωση Τζόκερ 14/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 6, 9, 10, 12, 27 και Τζόκερ ο αριθμός 15.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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