Τραμπ: «Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Π.Π. – Προτιμώ συμφωνία με το Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε συνομιλίες, επιμένοντας ωστόσο ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Π.Π. – Προτιμώ συμφωνία με το Ιράν»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ήταν έτοιμη να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ανέστειλε τα σχέδια μετά από αίτημα Ιρανών αξιωματούχων για συνομιλίες.
  • Ο Τραμπ προτιμά να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν αντί για στρατιωτική δράση, εκφράζοντας την επιθυμία να αποφύγει απώλειες ανθρώπινων ζωών.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται παρά την άρνηση της ιρανικής πλευράς για το αίτημα διαπραγματεύσεων.
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Την προτίμησή του σε μια συμφωνία με το Ιράν, αντί για νέα στρατιωτική επιχείρηση, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λας Βέγκας.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνησή του ήταν έτοιμη να εξαπολύσει «τη μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», αλλά ανέστειλε τα σχέδια αυτά όταν Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν συνομιλίες. «Με κάλεσαν και μου είπαν: “Σας παρακαλούμε, μην το κάνετε. Ας μιλήσουμε”», ανέφερε.

«Θα προτιμούσα να καταλήξουμε σε συμφωνία, επειδή δεν θέλω να σκοτώσω ανθρώπους», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η ιρανική πλευρά αρνείται πλέον πως ζήτησε διαπραγματεύσεις, επιμένοντας πάντως ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. «Μιλάμε. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά μας σέβονται», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

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