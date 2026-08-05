Βόλος: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

Οριοθετήθηκε η φωτιά πάνω από το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος στα Αϊβαλιώτικα του Βόλου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν περιουσίες, ενώ, προανάκριση για τα αίτια διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη, ενώ φέρεται πως κρίθηκε απαραίτητο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπάσουν την πόρτα του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος, προκειμένου να μπορέσουν να προσεγγίσουν το σημείο και να ελέγξουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.