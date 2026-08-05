Εύβοια: Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με δεκάδες επιβάτες – Δείτε εικόνες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (5/8) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας για φωτιά σε λεωφορείο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μηχανή λεωφορείου του ΟΣΕ που κινείτο στον δρόμο από Βαθύ Αυλίδος στο Σχηματάρι, όπως μεταδίδει το eviaonline.gr.

Ο οδηγός πρόλαβε και έσβησε τη φωτιά με πυροσβεστήρες, ενώ, οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν άμεσα από το λεωφορείο. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν κινδύνευσαν.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας.