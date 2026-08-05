Δεν είναι απλά τύχη: Κέρδισε 1 εκατ. στο λαχείο, το πέταξε κατά λάθος και το βρήκε στα σκουπίδια

Το λαχείο βρέθηκε χάρη στην πολύτιμη βοήθεια και τη μεγάλη κινητοποίηση της εταιρίας διαχείρισης απορριμμάτων του δήμου 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Δεν είναι απλά τύχη: Κέρδισε 1 εκατ. στο λαχείο, το πέταξε κατά λάθος και το βρήκε στα σκουπίδια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια γυναίκα από το Bitonto στην Ιταλία κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ σε λαχείο, το οποίο όμως πέταξε κατά λάθος στα σκουπίδια.
  • Η γυναίκα παρερμήνευσε την ένδειξη «δεν πληρώνεται» και άφησε το λαχείο στο πρακτορείο, χωρίς να αντιληφθεί το κέρδος της.
  • Το λαχείο συλλέχθηκε από την αποκομιδή απορριμμάτων και μεταφέρθηκε σε χωματερή, προκαλώντας μια πολύπλοκη επιχείρηση ανάκτησης.
  • Η εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων εντόπισε το όχημα συλλογής και συνεργάστηκε με ειδική εταιρία για τη διαλογή απορριμμάτων και την ανάκτηση του λαχείου.
  • Το πολύτιμο δελτίο βρέθηκε άθικτο μετά από πολύωρες έρευνες και αποκαταστάθηκε έτσι η νίκη της γυναίκας.
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Δεν στάθηκε απλά τυχερή μέσα στην ατυχία της, αλλά η Θεά Τύχη της χαμογέλασε φαρδιά πλατιά και μάλιστα όχι μία, αλλά δύο φορές.

Η απίστευτη περιπέτεια μία γυναίκας από το Bitonto, στην επαρχία του Μπάρι, στην Ιταλία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, και την οποία αποκάλυψε ο διευθυντής της εταιρίας διαχείρισης απορριμμάτων 4 δήμων της ευρύτερης περιοχής.

Η γυναίκα κέρδισε σε ένα λαχείο το ποσό τους ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά το δελτίο κατέληξε στα σκουπίδια. Όταν αντιλήφθηκε το λάθος της, κατάφερε να το ανακτήσει «σώο και αβλαβές».

Η πρωταγωνίστρια της μοναδικής αυτής ιστορίας, αγόραζε λαχεία για χρόνια παίζοντας πάντα τους ίδιους αριθμούς, επιλεγμένους στη μνήμη ενός αγαπημένου προσώπου. Κατά τη συνήθη πρακτική της έλεγξε το λαχείο και παρερμήνευσε το «δεν πληρώνεται».

Στην πραγματικότητα, η διατύπωση αφορούσε στο ότι το υψηλό ποσό δεν μπορούσε να εισπραχθεί από το πρακτορείο, όπου παίχθηκε το δελτίο. Το άφησε στο κατάστημα και επέστρεψε στο σπίτι.

Μόνο αργότερα, μιλώντας με μέλη της οικογένειάς του, συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει το έπαθλο του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Επιστρέφοντας αμέσως στο πρακτορείο στοιχημάτων, ωστόσο, ανακάλυψε ότι το λαχείο είχε πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε ήδη συλλεχθεί από την αποκομιδή απορριμμάτων με προορισμό τη χωματερή.

Και ήταν η αρχή για μία πολύπλοκη επιχείρηση ανάκτησης. Η εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων ανέλαβε την κατάσταση αναπαριστώντας τη διαδρομή της τσάντας που περιέχει τα εισιτήρια, από τη στιγμή της παραλαβής μέχρι τον συμπιεστή. Μόλις εντοπίστηκε το όχημα, προέκυψε ένα ακόμη εμπόδιο: το όχημα δεν μπορούσε να αδειάσει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας λόγω διαδικασιών ασφαλείας που σχετίζονται με τη διαχείριση απορριμμάτων.

Για το λόγο αυτό ενεπλάκη εταιρεία στην περιοχή του Μπάρι, εξοπλισμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διενέργεια της διαλογής του υλικού. Μετά από πολύωρες έρευνες, ο χειριστής κατάφερε να εντοπίσει άθικτο το πολύτιμο δελτίο.

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