Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Βασικοί Φαν Ντρόνγκελεν, Τσιριβέγια και Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ 1948, για τον πρώτο αγώνα του γ’ προκριματικού στο Conference League. Οι «πράσινοι» θέλουν να βάλουν ισχυρές βάσεις πρόκρισης στο ΟΑΚΑ. Παρά τα προβλήματά τους, καθώς δεν είναι διαθέσιμοι ο Καλάμπρια και ο Τετέι.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ χρησιμοποιεί νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, συγκριτικά με το σχήμα που ξεκινούσε στα ματς με την Πάκσι. Πρώτη φορά στην ενδεκάδα ο Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ φανέλα βασικού πήραν και οι Τσιριβέγια-Πελίστρι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Πένια – Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο – Ράστοντερ.

Στον πάγκο για το «τριφύλλι» οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης.