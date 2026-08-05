Μητροπολίτης Φλωρίνης: Απέχει λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού

Λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού θα απέχει προσωρινά από τα καθήκοντά του ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίος.

Η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας ανακοίνωσε απίσης ότι ο κ. Ειρηναίος, εύχεται η Παναγία μας, προς τιμήν της οποίας τελούμε αυτές τις ημέρες τις Ιερές Παρακλήσεις, να ευλογεί τους χριστιανούς και τις χριστιανές μας και να μας αξιώσει να εορτάσουμε με υγεία τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεώς της.